وِشْ عَادْ بَاقِيْ خَلْنِيْ آشُوْف حَالِيْ

قَرَّرْت ألْحَقْ مَا بِقَى مِنْ سِنِيْنِيْ

مَا اقْدَرْ أعِيْش وْيَاكْ وِانْ كِنْت غَالِيْ

إتْرِكْ مِسَافَةْ وِدّ بَيْنِك وْبَيْنِيْ

كِسَرْت قَلْبِيْ فْـــــــــــــ .. لَيْلِهْ مْن اللِّيَالِيْ

لا تَكْسِره مَرْتَيْن وِاطْلِقْ يِدَيْنِيْ

الصَّبر بِيْ فَاضْ وْتَعَدَّى احْتِمَالِيْ

وِان كِنْت أحِبِّكْ ضِقْت مَا عَادْ فِيْنِيْ

عِطَيْتِكْ أحْلَى ايَّامْ عِمْرِيْ وْحَالِيْ

سَلَّمْت لِكْ قَلْبِيْ وْرُوْحِيْ وْعَيْنِيْ

مَا رَاحْ تِلْقَى مِثل قَلْبِيْ وْ بَالِيْ

وْ بَتْقُوْل قَالَتْهَا قَبِلْ (وَادِرِيْنِيْ)