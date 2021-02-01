غداً أولى حلقات البث المباشر من "أمير الشعراء"

المصدر: وام

تنطلق مساء غد، أولى حلقات البث المباشر من برنامج "أمير الشعراء" بموسمه التاسع، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

ويبدأ مشوار المنافسات الشعرية على لقب "أمير الشعراء" في تمام الساعة العاشرة مساء على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي عبر قناة بينونة وقناة الإمارات.

ويتنافس في الفعالية الشعرية 20 شاعراً وشاعرة من دول عربية وأجنبية تشمل العراق، والبحرين، والمغرب، والسودان، ولبنان، والإمارات، والسنغال، ونيجيريا، ومصر، والسعودية، وسوريا، والجزائر، وموريتانيا، وأمريكا.

وستشهد الحلقة منافسات الشعراء الذين سيشاركون في الحلقة الأولى، والذين سيكشف النقاب عنهم خلال الحلقة، بعد إعلان لجنة التحكيم عن آلية المنافسة على اللقب للموسم التاسع.