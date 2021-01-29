المصدر: شعر د. شهاب غانم

نحبكَ.. معنى الحب لولاكَ لم ندرِ

فأنتَ خلقت الحب في أول الدهرِ

وأنت زرعت الحب في قلب آدمٍ

لحواءَ في الفردوس في لونه العذري

فكانت له حواء أحلى رفيقة

تبادله حباً تدفق كالنهر

وقد غار إبليسٌ من الحب.. فهو لا

يحب سوى الأحقاد والكُرْه والضَرِّ

فوسوس للإثنين وهما بعالمٍ

من السعد والحب المضمخ بالعطر

فذاقا ثماراً.. بعدها سوءتاهما

تبديتا.. كيف السبيل إلى الستر؟!

لقد خصفا الأوراق.. والقلب مثقلٌ

بما اقترفا من زلة دونما عذر

وكم طلبا الغفران والله غافر

لمن تاب من فعل الخطيئة والوزر

وقال اهبطا منها.. وقال اتْبَعا الهدى

.. ومن شاء من أبناء آدم.. للحشر..

هنالك في كوكب الأرض عاودا

اللقاء، وعاد الحب يطفح بالبشر

ولكن حب الأرض حب تزاوج

وسكنى، ويسمو بالمودة والصبر

ويبقى هوى الرحمن أسمى محبة

تفيض بأنوار القداسة والطهر

فمرحى لمن يهوى.. ومرحى لمن له

حبال مع الرحمن في السر والجهر