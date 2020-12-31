عام جديد على الأبواب

المصدر: شعر: د.عارف الشيخ

عــَـامٌ أهـــَـلّ عليَّ بالميــــلادي

عـامٌ أطـَـلّ على جميع عِبــــادِ

أنّى وقـــَد بَسط السرورُ جناحَهُ

والنحسُ أدبرَ وَجهـُـه كــرمادِ

هذا «تـُونتِي وَنْ» يغـَـرِّدُ للدُنــا

مِلءَ الحناجـِرِ كالهَزار الشادِي

يا عالـَماً ذاق المُرارَ من الـــوَبا

«كوفيـدُ» نغـَّصَ فـرحَة الأعيادِ

هيــّـا لِنرسُمَ من جـديدٍ فــَرحَة

ونبثَّ بُشرى في رُبوع بـِـلادي

هيّا نحلِّقْ في «إمـاراتِ» الهـَنـا

و«دَبيْ» لِـ«مرّيخ» تقودُ جـِيادي

هيّا نعيـــدُ إلى الحيـَــاة بريقـَهـا

أوصىَ بنشرِ تفـــاؤلٍ أجـــــْــدادِي