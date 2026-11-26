ذكَّرتَني يا حصنُ بالأمسِ النَّدِي

مـا زال فـي فِكـري كيومٍ أوحـَدِ

الحصنُ ليس مَقـــرَّ حُكمٍ وحدَه

في سابقٍ فـدُبــــيُّ منــه تبتـدِي

واليوم إذ هو«مُتحفٌ» يُعطي انطبـا

عَ مـُؤرّخٍ فـي ثوبـــهِ المُتجدِّدِ

الزّائرون يرون فيـه تجسَّدَت

أدوارُ إرثِ دُبـــَيَّ أيَّ تجَســُّـدِ

فيه أصـالةُ فنّنا قـد بُرّزَت

لثقـافـةٍ يبقى كأكبــرِ مَشهـَـدِ

لــ«عمارةٍ» فيــه شــواهدُ حيّةٌ

لــ«سيـاحةٍ» هـو قِبلةُ المُتــردّدِ

لـــ«دفاعِنـا» عرضٌ لِمُقتنيــاتهِ

هيّا اشكرُوا«حمدانَ»بعدَ«مُحمّدِ»

لـــ«لَطيفــةٍ» أثر ٌعليــه واضحٌ

يا«هيئةً لِثقـافةٍ» قومي اشهَدِي