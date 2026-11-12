«دبيْ إتْ» سيّدي «حمدانُ» فعلٌ

دبيُّ الفعل قبل القول تُذكرْ

«دُبيْ» مِعيارُ إتقانٍ ونضج

على الإنجاز صبحَ مساءَ تُشكَرْ

إرادةُ سيّدي لا مستحيلٌ

طُموحٌ للــ«فراقدِ» بل وأكثرْ

على وقتٍ قياسيٍّ نراهنْ

دبيّ اليوم للإنجاز مصدر

وسُرعتُنا وجَودتُنا طُموحٌ

بغير تسرُّعٍ لا بُطءَ يُذكرْ

لِتحقيق التقدّمِ قد خُلقنا

لتعبير عن الإبداع مَعبرْ

بــ«فلسَفةِِ دُبيْ إت» قد صنَعنا

لأجيالٍ إلى الأفعال مَفخرْ

تحـايانا لــ«حمـدانَ» نزفُّ

و«حمدانُ» هو العود المعطر

يكرّم مَن أجاد الفعلّ حقا

هو ابن «محمد» ذاك الغضَنفَرْ