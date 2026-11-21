ثمة أغنيات لا نذكر متى سمعناها للمرة الأولى، ولا متى حفظنا كلماتها، لأنها دخلت ذاكرتنا قبل أن نسأل من كتبها ومن لحنها، رافقت طفولتنا واحتفالات مدارسنا وبيوتنا وأصوات آبائنا وأمهاتنا، وبقيت هناك سنوات طويلة، يكفي أن تعود النغمة الأولى حتى يعود معها زمن كامل.

هكذا بدت أمسية «حصنتك يا وطن» التي قدمتها الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قلعة الجاهلي بمدينة العين، أمسية تستعيد الأغنية الوطنية من مكانها العميق في الوجدان، وتضعها من جديد بين الناس، فلا يكون الجمهور مستمعاً إلى ذاكرته، وإنما شريكاً في إحيائها، يرفع العلم ويغني الكلمات التي يعرفها من دون أن يبحث عنها، وكأن الموسيقى في تلك الليلة لم تكن آتية من المسرح وحده، وإنما من عشرات الذكريات التي استيقظت في اللحظة نفسها.

وكان للمكان نصيبه من الحكاية، ففي قلعة الجاهلي لا تبقى الجدران والنخيل والسماء المفتوحة خلفية للموسيقى، كل ما حولك يستدعي زمناً آخر، ويمنح الأغنية الوطنية امتداداً يتجاوز المسرح، كأن الموسيقى جاءت تبحث عن ذاكرتها فوجدتها في العين، في حصن قديم يعرف هو الآخر معنى أن يحتفظ المكان بحكايات أهله.

ومن هنا يصبح الاستماع إلى «الله يا دار زايد» مختلفاً، فهي لا تمر كأغنية داخل برنامج موسيقي، وكذلك «أنا جندي» و«الصقور المخلصين» وغيرها من الأعمال الوطنية التي عرفها الإماراتيون عبر أجيال متعاقبة، لكل واحدة منها مكان ما في الذاكرة، في طابور صباحي قديم، أو احتفال بعيد الاتحاد، أو سيارة كان الأب يدير مذياعها، أو بيت اجتمعت فيه العائلة أمام التلفزيون، ولهذا فإن حضورها على المسرح لا يستعيد لحناً قديماً فقط، وإنما يعيد إلينا جزءاً من الطريقة التي عرفنا بها الوطن ونحن نكبر.

وما فعلته الأوركسترا بتلك الأعمال كان جميلاً في هذه المسافة تحديداً، لم تسع إلى انتزاع الأغنيات من صورتها التي نعرفها، وإنما وسعت عالمها الموسيقي، دخلت الآلات الوترية والنفخية والكورال إلى الألحان المألوفة، واتسعت الجملة الموسيقية حتى أصبحت الأغنية التي حفظناها في شكل بسيط أقرب إلى مشهد كامل، وبين الأعمال الموروثة حضرت مؤلفات وسيمفونيات تمنح الأوركسترا صوتها الخاص، وتفتح للأغنية الإماراتية مساحة جديدة للحياة خارج شكلها التقليدي.

وربما كان أجمل ما في «حصنتك يا وطن» أن الموسيقى لم تبق طويلاً على المسرح، سرعان ما انتقلت إلى المقاعد، وبدأت أصوات الجمهور تدخل بينها، علم يرتفع من هنا، وصوت يكمل بيتاً من هناك، ثم تأتي لحظة يصبح فيها الجميع تقريباً جزءاً من العمل، فلا تعرف أين ينتهي صوت الكورال وأين يبدأ صوت الناس، وكأن الفكرة الحقيقية للأمسية كانت أن نستعيد هذه الأغنيات بالطريقة التي عاشت بها دائماً، معاً لا فرادى.

وسط هذه الذاكرة التي صنعتها أجيال سابقة، كان صعود الطلبة إلى المسرح من أكثر مشاهد الأمسية جمالاً، لأنهم لم يأتوا لمشاهدة التراث من مقاعد الجمهور، دخلوا فيه بأصواتهم، وغنوا وقدموا الشعر النبطي إلى جانب الموسيقيين والكورال، ضمن مشاركة ارتبطت بمبادرة الشعر النبطي التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث.

في تلك اللحظة أخذت كلمة التراث معنى أقل رسمية وأكثر حياة، فالموروث لا يبقى لأنه محفوظ في الأرشيف، ولا لأننا نخبر الأجيال الجديدة بأنه مهم، وإنما حين يستطيع طفل أن يقف على المسرح وينطق كلماته بصوته، وحين تصبح الأغنية التي عرفها والداه وجداه جزءاً من ذاكرته هو أيضاً، عندها فقط ينتقل التراث من جيل إلى آخر من دون أن يفقد دفئه.

ثم جاءت أحلام الشامسي، وغنت للشيخ زايد، فكان من الصعب فصل الأغنية عن المكان أو فصل المكان عن الرجل الذي ارتبطت سيرته بالعين، وفي قلعة الجاهلي تحديداً بدا استحضار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قريباً ومؤثراً، لا باعتباره استعادة لشخصية من التاريخ، وإنما حضوراً ما زال يعيش في وجدان الناس وفي الأغنيات التي رافقت الإمارات منذ سنواتها الأولى.

ولهذا بدت «حصنتك يا وطن» أكبر من أمسية موسيقية مرتبطة بعيد الاتحاد، كانت أقرب إلى لقاء بين أزمنة مختلفة، أغنية قديمة تدخلها الأوركسترا إلى الحاضر، طفل يأخذها معه إلى المستقبل، وجمهور يقف بين الزمنين حاملاً العلم ويردد الكلمات نفسها، أمّا قلعة الجاهلي فبقيت حولهم شاهدة على المشهد كله.

وحين انتهت الموسيقى بقي شيء منها عالقاً في المكان، وربما لأن بعض الأغنيات لا تنتهي عندما يصمت العازفون، تعود معنا إلى البيت، وتوقظ أسماء وصوراً وأزمنة حسبنا أننا نسيناها، وتجعلنا نفهم أن ذاكرة الوطن ليست دائماً صفحة في كتاب أو صورة في أرشيف، أحياناً تكون لحناً نحفظه جميعاً، يبدأه صوت واحد، ثم نكمله معاً.