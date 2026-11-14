صامدون على المسرح.. الفصل الأخير لثمانينيي الروك



انطلق توم جونز، البالغ 86 عاماً، هذا الشهر في جولة عالمية تشمل قرابة 40 حفلاً، وبوب ديلان، في سن 85، قد بدأ للتو جولته في 11 مدينة أمريكية. ويبدأ روجر دالتري البالغ من العمر 82 عاماً جولة تشمل 20 مدينة في الولايات المتحدة، بينما يخوض كل من أليس كوبر (78 عاماً) وروبرت بلانت (77 عاماً) جولات موسيقية.



بل إن هؤلاء الثمانينيين يتصدرون المهرجانات الموسيقية الكبرى أيضاً: فقد قادت غلوريا غاينور فعاليات مهرجان «Boogietown» في سن 82 وتستعد للإعلان عن جولة في المملكة المتحدة لعام 2027، في حين تتصدر ديانا روس البالغة من العمر 82 عاماً أيضاً الشهر المقبل مهرجان في برايتون.



وأحيا إريك كلابتون (81 عاماً) ثماني حفلات في الغرب الأوسط الأمريكي،. أما ويلي نيلسون، الذي بلغ 93 عاماً، فيتصدر مهرجانه المتنقل «Outlaw» عبر 12 مدينة.



فرقة رولينغ ستونز، التي تصدرت في عام 2024 مهرجان «BST Hyde Park» وسط إشادات نقدية واسعة إثر جولة شملت 20 حفلاً، طرحت فكرة العودة إلى الجولات الفنية العام المقبل حين يبلغ كل من ميك جاغر وكيث ريتشاردز 83 عاماً للترويج لألبومهم الأخير Foreign Tongues.



منذ أن حولت اقتصادات البث التدفقي عوائد الفنانين من الموسيقى المسجلة إلى مجرد قروش زهيدة، أصبحت الجولات الحية هي المصدر الأساسي لكسب الرزق بالنسبة للموسيقيين.

ومن المنطقي، إذن، أن يشعر الفنانون بالضغط لمواصلة خوض الجولات لأطول فترة ممكنة (أو العدول عن الاعتزال لتقديم حفل وداعي آخر) لا سيما مع هذا الطلب الهائل من جمهور جيل طفرة المواليد (Boomers) المتعطش للنوستالجيا، أو من متعهدي الحفلات الذين يلمسون القيمة المتصاعدة لهؤلاء الصامدين حتى الرمق الأخير.



ولهذا السبب، تعتلي بعض هذه الأسماء العريقة اليوم مسارح وصالات أضخم مما فعلت في أوج قوتها الجسدية وأمام جماهير تمتد لثلاثة أجيال، فضلاً عن تقاضيها أجوراً أعلى بكثير.



غلوريا غاينور، مغنية «I Will Survive»، تكسب اليوم أكثر بكثير مما كانت تجنيه في ثمانينيات القرن الماضي؛ ويعود ذلك جزئياً إلى كونها واحدة من القلائل المتبقين من فناني جيلها، ولكن أيضاً لأنه عند بلوغ سن 82 تصل إلى مرحلة لا تستحق معها مغادرة منزلك مقابل مبلغ أقل.



فما هي الأسرار الكامنة وراء قدرة نجوم الروك هؤلاء على تحدي علامات التقدم في السن؟ على رأس القائمة يأتي الدكتور ستيفن زيتيلز، وهو جراح أورام واختصاصي رائد في أمراض الحنجرة؛ يُنسب إليه الفضل في إنقاذ صوت أديل بعد إصابتها بورم حميد، وإضافة 25 عاماً إلى مسيرة جولي آندروز الفنية بعد أربع عمليات جراحية، فضلاً عن إجرائه عمليات لـ 22 مغنياً من الحائزين على جوائز غرامي حتى اليوم.



حسب صحيفة التلجراف يقول زيتيلز، الذي يوشك على إصدار كتابه الأول بعنوان Voice Journeys: A Surgeon’s Story: «في النصف الأول من مسيرتي المهنية، كنت أعاين أشخاصاً في التسعينيات من أعمارهم مرة أو مرتين فقط في العام. أما اليوم، فقد أصبح استقبال مرضى في التسعينيات أمراً روتينياً معتاداً في عيادتي».



وأضاف: «بالطبع يرغب الناس في أن يبدوا شباباً، وبالتالي يريدون لأصواتهم أن تبدو شابة أيضاً. كان هناك حديث قبل سنوات عن «شد الصوت» (Voice lift)، لكن ذلك كان هراءً، فلا وجود لشيء كهذا».



ومع ذلك، أمضى زيتيلز السنوات الـ 25 الماضية في العمل على تطوير هلام من المواد الحيوية (Biomaterial gels) يمكن تطبيقه على الأحبال الصوتية لاستعادة ليونتها ومرونتها. ويشير زيتيلز إلى أن النتيجة هي أن النجوم سيغنون كما كانوا يفعلون قبل 20 عاماً، أو ربما أفضل من ذلك.



وعلى نحو متزايد، بات الموسيقيون يطلبون من زيتيلز مرافقتهم في جولاتهم الغنائية، لكنه يعلق على ذلك قائلاً: «لدي كرسي أستاذية في جامعة هارفارد وأعمل مع مرضى السرطان، لذا فإن هذا الأمر ليس وارداً على الإطلاق».



أما مدرب الصوت غاري كاتونا فقد عمل مع الراحلين ويتني هيوستن، وفرانك سيناترا، وتوني بينيت، وساعد بينيت على مواصلة الغناء حتى سن مذهلة بلغت 96 عاماً.

وهو يشارك زيتيلز تشككه حيال جدوى صيحات العافية الرائجة أو تجارب «القرصنة الحيوية» (Biohacking) في الحفاظ على الصوت، إذ يرى كاتونا في نهاية المطاف أن اللياقة البدنية هي الأساس: الصوت عضلة، والغناء رياضة. لذا، يجب أن يتمتع المغني بلياقة بدنية تماماً كالرياضي.



وهذا هو السبب الرئيسي وراء أن ميك جاغر الذي يتبع واحداً من أكثر الأنظمة الرياضية صرامة واستمرارية بين أقرانه لا يبدو صوته يوماً أكبر من سن 45 عاماً، ويستطيع التبختر والركض على خشبة المسرح لثلاث ساعات متواصلة كل ليلة.



ويضيف زيتيلز: «وهذا هو السبب أيضاً وراء احتفاظ روجر دالتري بصوت رائع للغاية». فدالتري، الذي يمارس رياضة الإسكواش ورفع الأثقال منذ ثمانينيات القرن الماضي، صرح بأنه يرتاد الصالة الرياضية الآن مرتين أسبوعياً ويستخدم جهاز التجديف؛ أما توم جونز، الذي ذكر أنه كان يمتلك عضلات بطن مقسمة لـ 12 جزءاً في سن 80، فيرجع الفضل إلى الملاكمة والعلاج بالتعليق المعكوس (وهي تقنية يُعلّق فيها الشخص رأساً على عقب للاستفادة من الجاذبية في تخفيف الضغط عن العمود الفقري والحد من آلام الظهر) وتمارس غلوريا غاينور تمارين الكروس فيت ثلاث مرات أسبوعياً، على الرغم من خضوعها لعمليتين جراحيتين لاستبدال مفصلي الركبة.



ولتكوين فكرة أوضح حول الكيفية التي تغيرت بها معايير الصحة واللياقة أثناء الجولات الفنية على مدار السنوات القليلة الماضية، قال ديف هانكوك، وهو دكتور في العلاج الطبيعي شغل سابقاً منصب رئيس قسم العلاج الطبيعي لنادي تشيلسي لكرة القدم والمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2010، ورافق فرقة U2 ومادونا في جولاتهما الفنية: «يتدرب النجوم اليوم كنخبة الرياضيين المحترفين، لقد جئت من خلفية رياضية ظاناً أن عالم الموسيقى سيكون نزهة سهلة، لكن الواقع كان أبعد ما يكون عن ذلك تماماً؛ فأخلاقيات العمل والانضباط لديهم مذهلة واستثنائية».



وبالنسبة لعملائه الأكبر سناً، تشمل التمارين الأساسية دفعات قصيرة ومكثفة من تمارين الكارديو للمساعدة في تعزيز قدرة الرئتين على التحمل أثناء الغناء، كما يحرص على تتبع حجم الطاقة والسعرات التي يحرقونها على خشبة المسرح بدقة، ليتمكن من تزويد طاهيهم الخاص المرافق في الجولة باحتياجاتهم الدقيقة من البروتين.



يؤكد هانكوك أن تلك الأيام التي كان النجوم يخرجون فيها للسهر بعد انتهاء الحفل قد ولت منذ زمن بعيد؛ إذ يمتلك هانكوك سريراً خاصاً خلف الكواليس لتقديم الرعاية والعلاج لعملائه أثناء فترات الاستراحة بين الفقرات.



وبدلاً من السهر، يقضي النجوم رحلة العودة بالسيارة إلى الفندق وأرجلهم موضوعة داخل جهاز الضغط بالتبريد، ويضيف هانكوك: «نخضعهم لجلسة تعافٍ واستشفاء تمتد لساعة كاملة داخل غرفة الفندق عند الساعة 1:00 صباحاً، بينما ينصتون مجدداً إلى تسجيل حفلهم لرصد أي أخطاء».



أما في غرف تبديل الملابس، فقد حلت غرف العلاج بالتبريد (Cryotherapy) المحمولة، وغرف البخار، والمحاليل الوريدية التي يجرجرها النجوم معهم في حافلات جولاتهم محل المشروبات الكحولية والمخدرات.



أما فيما يخص كيفية تكييف تصاميم مسارح الملاعب الكبرى لتلائم هذه الفئة الجديدة من النجوم المخضرمين، فلا يوجد من يمتلك رؤية أعمق من مدير إنتاج الجولات الفنية جاك بيري البالغ من العمر 73 عاماً، الذي أخرج العرض الأخير لأوزي أوزبورن في برمنغهام العام الماضي، قبل 17 يوماً فقط من وفاته.



ولمراعاة حركة أوزي المحدودة بسبب مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، استخدم بيري الذي عمل في إنتاجات لصالح رولينغ ستونز وU2 العرش الجلدي ذاته المصمم على شكل خفاش والذي استخدمه المغني الرئيسي لفرقة بلاك ساباث أثناء حفل تكريمه في قاعة مشاهير الروك آند رول عام 2024، وعدّله ليلائم خشبة المسرح في استاد فيلا بارك.



وهنا يبرز التساؤل عما إذا كان هناك قلق دائم من أن يدفع الفنانون أو المحيطون بهم الأمور إلى أقصى حد يفوق طاقتهم، فقد شوهد رود ستيوارت وهو يستنشق من أسطوانة أكسجين في منتصف حفل موسيقي في يوتا الشهر الماضي.



في نهاية المطاف، سيبقى الأمر متروكاً للجمهور لتحديد إلى أي مدى يمكن لنجم الروك أن يستمر. يقول ستيوارت غالبريث، المدير الإداري السابق لشركة «Live Nation» والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة «KMJ Entertainment»: «حين يقرر الجمهور أن الفنان لم يعد قادراً على الغناء، سيتوقفون عن شراء التذاكر».



ويشير إلى أن الفئة الممتازة في قطاع الموسيقى الحية تشهد نمواً ملحوظاً نتيجة توفر صالات عرض ومسارح أعلى جودة وبسعات استيعابية أكبر (يجري التخطيط حالياً لإنشاء 8 صالات كبرى جديدة في المملكة المتحدة)، وأن الناس باتوا يرغبون في الذهاب لمشاهدة العروض الترفيهية الحية أكثر من أي وقت مضى.