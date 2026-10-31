حين لا تأتي العودة أبداً.. محاولات إعادة التأهيل الفاشلة في عالم الموسيقى 2-2

إن خطة كانييه ويست ومادونا المتمثلة في التراجع، والانتظار، ثم العودة بعمل فني مدروس يُطرح بمجرد أن تخبو حدة الغضب تنجح في كثير من الأحيان، لدرجة تجعلها تبدو وكأنها وصفة مضمونة. لكنها ليست كذلك؛ فمقابل كل ألبوم مثل My Beautiful Dark Twisted Fantasy، هناك فنان اتبع الخطوات نفسها ليجد أن الباب ظل موصداً في وجهه. وما يفصل بين هاتين النتيجتين يكشف عن طبيعة الجماهير بقدر ما يكشف عن الفنانين أنفسهم.

تُعد شينيد أوكونور أوضح نموذج على فشل هذه الاستراتيجية ببساطة، ويعود ذلك أساساً إلى أنها لم تحاول اتباعها قط. ففي أكتوبر 1992، وخلال أدائها في برنامج Saturday Night Live، مزقت صورة للبابا يوحنا بولس الثاني على الهواء مباشرة، مستبدلة إحدى الكلمات في كلمات الأغنية بعبارة «الاعتداء على الأطفال» وقائلة: «حاربوا العدو الحقيقي»، في احتجاج علني ضد الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية.

كان رد الفعل العنيف فورياً وقاسياً، إذ غمرت الاتصالات الغاضبة بدالة شبكة NBC، وأدانها المتحدثون باسم الشبكة علناً، وأدت التداعيات إلى حظرها من الظهور في البرنامج نهائياً.

وعلى خلاف أغنية «Rain» لمادونا أو عزلة كانييه في هاواي، لم تكن هناك أغنية منفردة محجوبة بانتظار طرحها، ولا صمت مدروس يعقبه ظهور موقوت لطلب الصفح.

بل صرحت أوكونور بوضوح بعد سنوات بأنها لم تكن نادمة، قائلة: «كان تصرفاً رائعاً، لكنه كان صادماً للغاية». وقد قوبلت بصافرات الاستهجان في حفل تكريم بوب ديلان بعد أقل من أسبوعين على الواقعة، ولم تتعافَ مسيرتها التجارية السائدة أبداً بعد ذلك. وتطلب الأمر عقوداً طويلة، حتى وفاتها عام 2023، ليتحول الإجماع الثقافي الأوسع نحو النظر إلى احتجاجها بوصفه بصيرة شجاعة لا فعلاً مخزياً وهو رد اعتبار جاء متأخراً للغاية ليعمل كاستراتيجية إنقاذ لمسيرتها المهنية. والدرس المستفاد هنا: إن رفض خوض لعبة إعادة التأهيل من الأساس يعني أن الهجوم لن ينتهي أبداً.

تقدم فرقة «ذا ديكسي تشيكس» حالة أكثر غرابة؛ إذ طبقت الفرقة خطوات خطة العودة بحذافيرها تقريباً، ومع ذلك لم تحظَ بالنتيجة ذاتها التي نالها كانييه.

فبعد أن صرحت المغنية الرئيسية للفرقة التكساسية ناتالي ماينز أمام جمهور في لندن عام 2003 بأنهن «يشعرن بالخجل» من كون الرئيس بوش من تكساس، وذلك قبيل حرب العراق مباشرة، أُدرجت الفرقة على القوائم السوداء لمحطات إذاعة موسيقى الكانتري في جميع أنحاء البلاد، وتلقت عضواتها تهديدات بالقتل، وخسرن مبيعات الألبومات، وعائدات الجولات الغنائية، وعقود الرعاية.

توارين عن الأنظار لنحو عامين، ثم عُدن في عام 2006 بأغنية «Not Ready to Make Nice» لكن الفارق الجوهري، وعلى النقيض من رقة لأغنية «Rain»، هو أن الأغنية لم تبدِ أي ندم على الإطلاق؛ بل تناولت صراحةً تهديدات القتل والاحتجاجات معلنةً رفضها التام للتراجع. حصد الألبوم كل جوائز «غرامي» التي رُشح لها، بما في ذلك جائزتا أغنية العام وألبوم العام، وحافظت الفرقة على دعم الصناعة الموسيقية السائدة ومبيعات الأسطوانات، إلا أن إذاعات موسيقى الكانتري ذاتها لم تغفر لهن قط. وبحلول عام 2020، توقفت الفرقة تماماً عن محاولة استمالة بث إذاعات الكانتري، حيث شبهت ماينز المحاولات المتكررة بـ «العودة إلى الشخص الذي أساء معاملتك». وهنا نجحت العودة جزئياً نقدياً وتجارياً خارج قالبهن الموسيقي الأصلي، بينما فشلت كلياً مع الجمهور النوعي الذي شكّل جوهر هويتهن كفرقة لموسيقى الكانتري.

ما تكشفه كلتا الحالتين هو أن استراتيجية «الانسحاب ثم العودة» ترتكز على عقد غير معلن: يجب أن تتولد لدى الجمهور رغبة حقيقية في المغفرة، كما يُفترض بالفنان عادةً أن يقدم شيئاً يشبه الندم، أو على الأقل تلييناً في نبرته، حتى يفتح الباب من جديد. لم تقدم أوكونور صمتاً ولا ليناً فلم تبطئ خطوتها قط، لذا لم يجد الهجوم أي مساحة ليهدأ أو يُهضم. أما فرقة «ذا ديكسي تشيكس» فقدمت الصمت دون اللين؛ إذ كُتبت أغنية «Not Ready to Make Nice» عن قصد ودراية دون أي اعتذار، وهو ما أكسبهن احترام النقاد، لكنه كلفهن تلك المصالحة المحددة مع إذاعات الكانتري، وهي المصالحة التي اشترتها أغنية «Rain» لمادونا مع جمهور البوب.