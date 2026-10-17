«الأغنية التاسعة» لم تعد موجودة على خريطة الألبوم



افتح أي تطبيق من تطبيقات البث التدفقي وستجد الألبومات لا تزال هناك؛ قوائم الأغاني كاملة، والأغلفة الفنية، وكل شيء مصنف ومرتب كما كان دوماً.

لم يُحذف أي شيء، لكن ما إن تتساءل ما الذي يضغط الناس زر التشغيل لسماعه فعلياً، حتى تتبدل الصورة تماماً؛ إذ تأتي معظم الاستماعات اليوم عبر قوائم التشغيل «Playlists»، أو راديو الخوارزميات، أو التشغيل التلقائي، أو عبر بحث أحدهم عن أغنية بعينها، وليس من مستمع يضغط زر التشغيل عند الأغنية الأولى ويبقى مستمتعاً بالرحلة حتى نهايتها.

هذا التحول لم يقضِ على الألبوم كونه منتجاً، بل أجهز عليه بوصفه طقساً، لاغياً ذلك الافتراض المسبق بأن المستمع سيعيش تجربة الأغاني بالترتيب والسياق اللذين أرادهما الفنان.

كانت الألبومات تُصاغ في الماضي مع اعتبار الترتيب والتسلسل جزءاً لا يتجزأ من الصنعة الفنية؛ إذ كان المنتجون والفنانون يضعون الأغنية المنفردة (Single) الأقوى في البداية لجذب الإذاعات والمبيعات، لكنهم ينسجون «الأعمال العميقة» (Deep cuts) تلك الأغاني الأكثر هدوءاً وغرابة، وأقلها ميلاً للطابع التجاري في المنتصف، واثقين بأن كل من اقتنى الأسطوانة سيستمع إليها داخل سياقها المناسب، بعد أن مهدت لها القطع السابقة، فالأغنية التاسعة التي تتصاعد بهدوء وتأنٍّ ما كان لها أن تنجح إلا لأن المستمع خاض بالفعل رحلة الأغاني من الأولى حتى الثامنة؛ إذ لم تكن بحاجة لاقتناص انتباه أحد في ثوانيها الخمس الأولى، لأن الألبوم كان قد حاز اهتمامه مسبقاً.

كان هذا المبدأ سارياً في شتى الأنماط الموسيقية سواء كانت فاصلاً هادئاً في ألبوم روك، أو مقدمة منطوقة تسبق القطعة المحورية في ألبوم هيب هوب، أو أغنية عاطفية وبطيئة (Ballad) وُضعت عمداً إثر ثلاث أغانٍ سريعة الإيقاع لإعادة ضبط الحالة المزاجية.

لقد كان ترتيب الأغاني في حد ذاته فعلاً إبداعياً وتأليفياً مستقلاً عن كتابة الأغاني ذاتها.

اليوم باتت معظم الإصدارات الكبرى تُطرح مسبقاً كونها سلسلة من الأغاني المنفردة المستقلة، تحظى كل منها بحملتها الترويجية الخاصة على مدار أشهر قبل أن ينزل «الألبوم» كونه حزمة من الأغاني التي استمع إليها كثير من الجمهور بالفعل بترتيب مبعثر.

وبحلول الوقت الذي يولد فيه الألبوم الكامل كونه ملفاً رقمياً تكون أغانيه في الأغلب قد عاشت ذروة ألقها وأهميتها على نحو فردي بوصفها إضافات في قوائم التشغيل، أو خلفيات صوتية على «تيك توك»، أو ترشيحات خوارزمية.

ولأن العائد المادي والشهرة أصبحا مرتبطين على نحو متزايد بعدد استماعات المسارات الفردية لا بمبيعات الألبومات الكاملة تضاءلت الدوافع التجارية لتأليف أغنية لا تتضح قيمتها إلا من خلال موقعها في التسلسل.

لقد بات لزاماً على كل مسار أن يثبت حضوره منفرداً؛ لأن هذه هي الطريقة الأرجح لمصادفته عبر خوارزمية تقرر إدراجه بجوار أغنية لفنان آخر تماماً استناداً إلى سرعة الإيقاع والحالة المزاجية، لا إلى الاستمرارية السردية.

ما فُقد ليس إمكانية الوصول، بل السياق: لا يزال ذلك «العمل العميق» موجوداً من الناحية التقنية، قابعاً في موضعه داخل قائمة الأغاني، لكن الشروط التي جعلته مؤثراً مستمع يصل إليه بصبر، غارقاً بالفعل في مزاج الألبوم، ليجني ثمار تلك القطعة الأبطأ أو الأكثر غرابة تلاشت لدى أغلب الناس.

تحول الألبوم إلى ما يشبه مجلداً رقمياً: مكتملاً، وسليماً، ومُعنوناً بدقة، ونادراً ما يُفتح بترتيبه، فالمستمع اليوم أضحى أكثر عرضة لمقابلة ذلك العمل العميق مجرداً وبارداً خارج سياقه، بعدما طفته الخوارزمية على السطح لسرعة إيقاعه أو مفتاحه الموسيقي لا لمكانته في قصة أوسع؛ وهو ما يفرض على الأغنية أن تصمد بمفردها كلياً، دون أي سند من الهيكل السردي، الذي شيده الفنان حولها.

ما اندثر هو الدافع الذي كان يمنح الأغنية ترف التمهل والتأني، ذلك الافتراض المشترك بين الفنان والمستمع بأن الأسطوانة عمل يُعاش، ويُقطع مساره بالترتيب، لا مجرد رف يحتوي على عناصر تُستدعى كل منها على حدة.