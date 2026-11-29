حذر حزب الخضر الألماني من أن تؤدي خطط خفض الإنفاق في قطاع تأمين الرعاية إلى تفاقم الضغوط النفسية والجسدية على الأطفال والمراهقين القائمين على رعاية ذويهم.

وقالت سيمونه فيشر، خبيرة شؤون سياسة الرعاية في الكتلة البرلمانية للحزب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «الأطفال يحتاجون إلى وقت من أجل الدراسة والأصدقاء وتطورهم الشخصي»، مضيفة أن على الحكومة الألمانية أن تدرس، في إطار إصلاح نظام الرعاية، ما إذا كانت خططها ستؤدي إلى اضطرار الأطفال والمراهقين إلى تحمل مزيد من أعباء الرعاية في المنزل.

ويعتزم الائتلاف الحاكم، إقرار قانون لخفض النفقات قبل نهاية العام الجاري، بهدف تحقيق الاستقرار المالي لتأمين الرعاية خلال عام 2027 ومنع الزيادات العامة في الاشتراكات.

وتشمل الخطط أيضاً إجراء تغييرات على خدمات الدعم المقدمة للأشخاص المحتاجين إلى الرعاية في منازلهم، من خلال جمعها ضمن مخصصات مالية جديدة. ومن المقرر أن تشمل هذه المخصصات أيضاً الخدمات التي كانت تقدم سابقاً في إطار الرعاية البديلة، عندما يتعذر على الشخص القائم بالرعاية أداء مهامه لفترة مؤقتة.

وقالت فيشر: «من يوفر النفقات عبر تقليص الدعم المقدم للأسر، عليه أن يجيب عن سؤال: من سيتولى الرعاية بعد ذلك؟ فالعمل لا يختفي»، مشددة على أنه لا يجوز السماح للأطفال بسد هذا النقص، وأضافت أنه إذا احتاجت أسرة إلى شخص بديل يتولى الرعاية لبضع ساعات، فيجب أن يكون هناك من يأتي لتولي هذه المهمة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تحمل بعض الأطفال والمراهقين بالفعل مسؤوليات منتظمة في رعاية أفراد من أسرهم، تشمل مثلاً مساعدتهم على ارتداء الملابس وتناول الأدوية والتسوق.