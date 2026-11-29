رصدت مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا تشكيلة غريبة على سطح المريخ، بدت للوهلة الأولى وكأنها رقائق بطاطا، فيما لا يزال العلماء عاجزين عن تفسير طبيعتها. وظهرت هذه التكوينات الصخرية الغريبة أثناء حفر المركبة في منطقة تعرف باسم نازكا، على سفوح جبل شارب، بحسب «روسيا اليوم».

ونشرت ناسا صورة للصخور، وأوضحت أنها التقطت باستخدام جهاز MAHLI، المثبت على ذراع المركبة الروبوتية.

وقالت الوكالة إن «كيوريوسيتي» تواصل هذا الشهر استكشاف حفرة نازكا، وهي منطقة تحتوي على صخور أساس تظهر فيها هذه الأشكال الشبيهة برقائق البطاطا.

رغم غرابة المشهد، فإن العلماء لا يزالون غير متأكدين من كيفية تشكل هذه الأشكال. وقالت ناسا إن من بين أهداف الاستكشاف الحالية، محاولة فهم هذه السمات الصخرية بشكل أفضل. وأثار الاكتشاف تفاعلاً واسعاً بين المهتمين بالفضاء، الذين تداولوا صور التكوينات على منصة X، وطرحوا تفسيرات ساخرة وأخرى جدية.

وقال أحد المستخدمين إن الشكل لا يبدو ناتجاً عن عمليات جيولوجية طبيعية، بينما رأى آخر أنه يبدو كأنه جسم مصنوع ومغطى بالغبار.

وسخر مستخدم ثالث قائلاً، إن ناسا ربما اكتشفت أن كائنات فضائية كانت تتناول رقائق برينغلز وتترك نفاياتها على الكوكب منذ مليارات السنين.

هذا ليس الاكتشاف الغريب الوحيد الذي حيّر ناسا على المريخ مؤخراً. ففي الأيام الماضية، رصدت الوكالة أيضاً تشكلاً صخرياً آخر في منطقة «دايداليا بلانوم»، حيث ظهرت صخور مرتبة في صفوف متوازية، تفصل بينها فجوات، بما يشبه تموجات بصمة الإصبع. وتقع هذه المنطقة على سهل بركاني واسع عند سفوح براكين ثارسيس، على ارتفاع يقارب 5455 متراً.