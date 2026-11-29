أعلن باحثون صينيون من حديقة شيشوانغبانا النباتية الاستوائية، التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، عن التصنيف الرسمي لنوع جديد من السرخس يحمل اسم «درايناريا لينياتيسورا»، وذلك بعد قرابة مئتي عام من تصنيفه خطأً كنوع آخر شائع، بحسب دراسة نُشرت في مجلة «فايتوتاكسا» العلمية.

وكان هذا النبات قد جُمع منذ القرن التاسع عشر في ميانمار وفيتنام، إلا أن قلة العينات واعتماد الباحثين على مجموعات محدودة أديا إلى الخلط بينه وبين نوع «درايناريا كورونانس».

وبعد دراسات ميدانية وفحوصات بالمجهر الإلكتروني وتحليل للحمض النووي شمل 84 جيناً، أكد الفريق استقلاليته الوراثية وتفرده بخصائص واضحة، أبرزها تجمعات أبواغه الخطية الطويلة وأشواكه المجهرية الدقيقة.

وينمو السرخس الجديد فوق جذوع الأشجار في المناطق الجبلية المرتفعة على الحافة الجنوبية لجبال الهيمالايا، وتحديداً في مقاطعة ميدوغ الصينية وشمالي ميانمار وفيتنام، ما يسلط الضوء على التنوع البيولوجي الخفي في تلك المناطق النائية.