

كشفت دراسة علمية جديدة في المكسيك عن قدرة «النيص القزم المشعر» الحي على التوهج بوضوح في الظلام عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، وهي ظاهرة تُعرف بالتلألؤ الضوئي ونادراً ما تُرصد في الثدييات الحية، بحسب ما نشره موقع «فيزيكس وورلد».

وأجرى باحثون من كلية الحدود الجنوبية، بقيادة جوناثان بيريز-فلوريس، فحوصات على 20 نيصاً في مدينة شيتومال شرقي المكسيك، ليتبين أن أشواكها ورؤوسها تتوهج بلون أزرق مخضر ساطع، بينما تعكس المناطق الخالية من الشعر لوناً أرجوانياً، وتتوهج أقدامها بالأصفر، وذلك بعكس العينات المحفوظة في المتاحف التي أظهرت توهجاً ضعيفاً للغاية.

وأثبتت المسوحات الليلية أن استخدام الأشعة فوق البنفسجية يتيح رصد هذه الحيوانات بسهولة وسط الأشجار المظلمة، ما يعزز جهود حمايتها.

وفيما لا يزال الدور البيئي لهذه الخاصية غير واضح، يرجح الباحثون احتمال استخدامها للتواصل الليلي، وهو ما يتطلب دراسات إضافية حول قدراتها البصرية.