فتحت الشرطة في ولاية أستراليا الغربية تحقيقاً في واقعة تخريب شجرة «كينغ جاراه» (King Jarrah)، التي يُقدر عمرها بنحو 500 عام، بعد تعرضها لمحاولة قطع باستخدام منشار كهربائي داخل متنزه ويلينغتون الوطني، جنوب مدينة بيرث، حسب ما ذكر موقع «ذا غارديان».



وقالت السلطات إن الواقعة حدثت يومي 21 أو 22 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن مجهولين استهدفوا قاعدة الشجرة، التي يبلغ ارتفاعها نحو 36 متراً، وتُعد من أبرز المعالم الطبيعية في المتنزه.



ووصف وزير البيئة في الولاية، مات سوينبورن، الحادث بأنه عمل «صادم ولا معنى له ومؤلم»، مؤكداً أن الشجرة تمثل إرثاً طبيعياً مهماً لسكان المنطقة، وأن السلطات ستبذل كل ما في وسعها لإنقاذها ومحاسبة المسؤولين عن تخريبها.



وتخضع الشجرة حالياً لتقييم خبراء متخصصين، بينهم خبير مستقل في رعاية الأشجار، لتحديد حجم الأضرار وفرص بقائها على قيد الحياة، فيما يُنتظر صدور تقرير فني بشأن حالتها خلال الأسبوع المقبل.



وأغلقت السلطات المنطقة أمام الزوار، كما ركبت كاميرات مراقبة للمساعدة في التحقيقات، ودعت المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تقود إلى الجناة.

وأشارت الشرطة إلى رصد سيارة جيب فضية بالقرب من الموقع خلال الأيام التالية للحادث، مطالبة من لديه معلومات بالتواصل معها.

وقد تصل العقوبات بحق المدانين إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار أسترالي والسجن لمدة عام.

