كشف علماء فلك عن أدلة تشير إلى احتمال وجود 4 أنفاق بركانية ضخمة تحت سطح القمر، قد يصل عرض بعضها إلى نحو كيلومترين، وتقع على عمق يقدر بنحو 100 متر تحت الصخور القمرية.



ووفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة «إيكاروس» العلمية، توصل الباحثان خوان لوساركوس وأندرو دومبار من جامعة إلينوي في شيكاغو إلى هذه النتائج من خلال تحليل بيانات الجاذبية القمرية، التي جمعتها مركبتا «GRAIL» التابعتان لوكالة ناسا بين عامي 2011 و2012.



ورصد الباحثان انخفاضات طفيفة في مجال الجاذبية، قد تشير إلى وجود تجاويف جوفية تحتوي على كتلة صخرية أقل من المناطق المحيطة بها، حسب ما ذكر موقع «ساينس أليرت» الإخباري.



ويرجح العلماء أن تكون هذه الأنفاق قد تشكلت بفعل تدفق الحمم البركانية تحت سطح القمر، قبل أن تتوسع تدريجياً نتيجة تآكل الصخور المحيطة بها.



ولا تقتصر أهمية هذا الاكتشاف المحتمل على فهم التاريخ الجيولوجي للقمر، إذ يمكن أن توفر هذه الأنفاق مستقبلاً ملاجئ طبيعية لرواد الفضاء، تحميهم من الإشعاعات الكونية والتقلبات الحادة في درجات الحرارة.

