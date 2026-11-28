من المقرر إدراج العود العربي على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» للتراث الثقافي غير المادي، ضمن 62 ملف ترشيح، تنظر فيها لجنة تابعة للمنظمة،خلال اجتماعها السنوي، الذي تعقده من الاثنين إلى الجمعة في مدينة شيامن الصينية، ويأتي ترشيح العود ضمن ملف مشترك قدمته 16 دولة عربية.



ويعد العود من أبرز الآلات الموسيقية الشرقية، إذ تحضر ألحانه المميزة في المقاهي والأعراس، كما تستخدم في الموسيقى التصويرية للأفلام، ويأتي ترشيحه ضمن 18 ملفاً مشتركاً بين دول عدة، تنظر فيها اللجنة خلال دورتها الحادية والعشرين، حسب «سكاي نيوز».



وتتجاوز أهمية العود مكانته بوصفه آلة موسيقية عريقة، ليشكل جزءاً أصيلاً من الذاكرة الثقافية والهوية الفنية العربية، ووعاء لتراث موسيقي، تناقلته الأجيال، وحافظت من خلاله على أنماط من الطرب والتعبير الفني، كما يعكس ترشيحه بجهود عربية مشتركة حرص الدول على صون هذا الموروث، وتعزيز حضوره عالمياً، وضمان استمراره بوصفه أحد أبرز رموز الموسيقى الشرقية.



ومن بين الملفات المطروحة أيضاً إدراج المطبخ الصيني، الذي انتشرت أطباقه المتنوعة في أنحاء العالم، لينضم إلى مطابخ بلدان أخرى سبق إدراجها على «القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية»، منها فرنسا واليابان والمكسيك وإيطاليا.



ويشمل ملف «معارف الشعب الصيني وممارساته في إعداد الطعام وتذوقه» تقنيات الطهو المختلفة، من استخدام السكين إلى الطهو على البخار والتخمير، والأدوات المستخدمة، مثل مقلاة الووك وعيدان الطعام، فضلاً عن العادات المرتبطة بالوجبات اليومية، وتلك التي تعد في المناسبات والأعياد، وتنظر اللجنة أيضاً في تقاليد مرتبطة بإعداد أطعمة بعينها، منها كعك القدس بالسمسم والبقلاوة والصلصات التقليدية لدى شعوب المايا.

