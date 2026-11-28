أسست الصين جمعية وطنية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، في جامعة فودان ببلدية شانغهاي في شرقي البلاد، تجمع خبراء من مختلف التخصصات، بهدف تعزيز الابتكار المسؤول، وتطوير الحوكمة الأخلاقية في المجالات العلمية والتكنولوجية.



وأوضح مي هونغ، أول رئيس للجمعية وعضو الأكاديمية الصينية للعلوم، أن الجمعية ستشكل جسراً للتواصل بين الأوساط الأكاديمية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كما ستعمل على تعزيز التعاون البحثي، وبناء منظومة معرفية وعملية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا تستند إلى الخبرة الصينية وتنفتح على العالم.

وأضاف أن الجمعية ستتولى وضع القواعد والمعايير الأخلاقية، وتقديم المشورة المتخصصة، وتعزيز التعليم والتدريب والنزاهة الأكاديمية، إلى جانب توسيع مجالات التبادل والتعاون الدولي، منوهاً بأن تأسيس الجمعية يأتي في ظل تزايد التحديات الأخلاقية، التي تفرضها التقنيات الناشئة، لا سيما المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتطورات في مجال واجهات الدماغ والحاسوب.

