كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية عن وجود علاقة معقدة بين النوم وطنين الأذن، مشيرة إلى أن النوم، الذي قد يخفف أحياناً من حدة الطنين، يمكن أن يسهم أيضاً في ظهوره أو زيادة شدته.



وأظهرت تجارب أُجريت على الفئران أن الحيوانات التي حُرمت من النوم لمدة ست ساعات بعد تعرضها لضوضاء حادة وعالية التردد، أظهرت علامات سلوكية أقل تشير إلى الإصابة بطنين الأذن، مقارنة بالفئران التي سُمح لها بالنوم.



وتأتي هذه النتائج استكمالاً لأبحاث سابقة أجراها الفريق نفسه على حيوانات النمس، وأشارت إلى أن النوم قد يخفف مؤقتاً النشاط الدماغي المرتبط بالطنين الناتج عن التعرض للضوضاء. ويرجح الباحثون أن يكون النوم، وتحديداً مرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة، عاملاً مؤثراً في ترسيخ التغيرات العصبية التي تؤدي إلى استمرار الطنين، نتيجة دوره في تعزيز مرونة الدماغ وتنظيم نشاطه، حسب موقع «ساينس أليرت».



ورغم أن النتائج المنشورة على منصة «bioRxiv» لا تزال بحاجة إلى مراجعة علمية، ولا يمكن تعميمها مباشرة على البشر، فإنها تفتح آفاقاً جديدة لفهم أسباب طنين الأذن، الذي يعاني منه نحو 15 % من سكان العالم، ولا يتوفر له علاج نهائي حتى الآن.

