

حصلت شركة «سبيس إكس» على موافقة لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية لإطلاق ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي إلى مدار الأرض، لإنشاء مراكز بيانات فضائية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وأوضحت اللجنة أن المشروع، الذي يحمل اسم «ستارمايند»، يهدف إلى نقل قدرات الحوسبة إلى الفضاء، والاستفادة من الطاقة الشمسية، رغم التحديات التقنية المرتبطة بتوفير الكهرباء والتبريد ونقل البيانات إلى الأرض.



وبموجب الموافقة، يتعين على الشركة نشر 10 % من العدد المصرح به بحلول نوفمبر 2035، ورفع النسبة إلى 50 % بحلول نوفمبر 2038.