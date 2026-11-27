

كشفت دراسة أثرية حديثة أن سكان الدنمارك خلال العصر الحجري الحديث ربما اعتادوا وضع منتجات الألبان المخمّرة بجوار موتاهم داخل المقابر، ما يشير إلى أهمية هذه الأطعمة في الطقوس الجنائزية قبل نحو 5 آلاف عام.

وفحص الباحثون، في الدراسة المنشورة بمجلة «Antiquity»، 330 إناءً فخارياً عُثر عليها في مقابر ومستوطنات قديمة غربي جزيرة زيلاند الدنماركية، ولاحظوا وجود آثار تآكل مميزة على الأسطح الداخلية لبعض الأواني.



ولمعرفة أسباب التآكل، صنع الباحثون نسخاً مماثلة للأواني القديمة، واختبروا تأثير تخمير سوائل داخلها، بينها الحليب والخل وأظهرت النتائج أن تخمير الحليب أحدث آثاراً مشابهة لتلك الموجودة في الأواني الأثرية، ما يرجح احتواءها على منتجات تشبه الزبادي والكفير.



وأوضح الباحثون أن المزارعين الذين استوطنوا الدنمارك قبل نحو 6 آلاف عام كانوا يعانون صعوبة في هضم سكر الحليب (اللاكتوز)، ولذلك ساعدهم التخمير على حفظ الألبان وتسهيل هضمها، فضلاً عن احتمال ارتباطها بممارسات اجتماعية وطقوس دينية.