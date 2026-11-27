

يمكن توصيف وتلخيص ذكاء الحيوان بقدرته على تعديل سلوكه والتكيف مع المواقف الجديدة من خلال استخدام العمليات الإدراكية، بدلاً من الاعتماد على الغريزة أو التعلم بالمحاولة والخطأ.

ولطالما استندت الدراسات الخاصة بذكاء الحيوانات إلى فرضية أن القدرات الإدراكية المتطورة تتطلب أدمغة كبيرة الحجم.

غير أن دراسات حديثة على النحل الطنان شككت في صحة هذه الفرضية، بعدما كشفت أن مخ النحلة الذي لا يضم أكثر من مليون خلية عصبية يمكنه ابتكار حلول جديدة لمشكلات غير مألوفة، فضلاً عن نقل السلوكيات الذكية والحالات الشبيهة بالانفعالات بين الأفراد.

وكشفت تجربة علمية أجراها الباحثان لارس شيتكا وستانلي هاينز من كلية العلوم البيولوجية والسلوكية بجامعة كوين ماري في لندن على النحل الطنان، عن مجموعة من العناصر الأساسية للإدراك المعقد لدى تلك الحشرة التي تمتلك جهازاً عصبياً بالغ الصغر، حيث وضع الباحثان النحل داخل حاوية ذات سقف منخفض لا يسمح لها بالطيران بصورة طبيعية، ما اضطرها إلى التحرك سيراً على الأقدام.

وكان السبيل الوحيد للوصول إلى أزهار صناعية تحتوي على رحيق ومثبتة أسفل سقف الحاوية، هو تحريك كرة واستخدامها للصعود فوقها للوصول إلى مصدر الغذاء.

وكان الأمر المثير للدهشة أن النحل استطاع بالفعل توجيه الكرة نحو الموقع المحدد للوصول إلى هدفه.

وتشير هذه النتائج إلى قدرة النحل على حل المشكلات، من خلال ترتيب المعلومات التي اكتسبها سابقاً وتوظيفها بمرونة لمواجهة تحديات لم يسبق له التعامل معها.



وتبين من الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Science، أن القدرات الإدراكية لدى النحل لا تقتصر على التعلم الفردي، بل يمكن أن تنتشر بين أفراد خلية النحل الطنان من خلال التعلم الاجتماعي، حيث أجرى الباحثان تجربة أخرى باستخدام ما يعرف باسم صناديق الألغاز، حيث كان يتعين على النحلة تحريك مزاليج محددة بترتيب صحيح للوصول إلى الرحيق.

وتمكن بعض النحل من تحقيق هذا الهدف دون تدريب مسبق، ولكن عن طريق مشاهدة نحلات أخرى تنفذ المهمة بنجاح. ولم يتم تسجيل خاصية التعلم الاجتماعي من قبل سوى لدى البشر وقردة الشمبانزي.

وكشفت أبحاث أخرى إمكانية انتقال حالات انفعالية شبيهة بالعواطف بين أفراد النحل الطنان، حيث استخدم الباحثان اختبارات مستوحاة من دراسات أجريت على الثدييات، حيث أدى حصول النحلة على مكافأة غير متوقعة إلى حالة شبيهة بالتفاؤل لديها، ولكن الأمر الأكثر إثارة للاستغراب أن نحلاً آخر شاهد هذه النحلة المتفائلة من خلال حاجز شفاف، تبنى بدوره نمطاً مشابهاً من الاستجابة.

وقد انتقلت هذه الحالة عبر المعلومات البصرية وحدها دون الحاجة إلى تبادل الغذاء بين النحل أو انتقال إشارات كيميائية.

ويرى الباحثان أنه رغم استمرار الجدل بشأن التفسيرات المختلفة لهذه النتائج، فإن الأدلة المستمدة من تجارب مختلفة تدعم فكرة أن النحل الطنان لا يستجيب للمؤثرات الخارجية وفق برامج سلوكية جامدة فحسب، بل يستطيع تكوين أنماط ذهنية مجردة، ودمج المعلومات، وتعديل قراراته وفقاً لحالته الداخلية.

ورغم أن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من رسم خريطة دقيقة سوى لعدد محدود من مناطق مخ النحلة، فإن التطور السريع في تقنيات البحث العلمي يشير إلى أن إمكانية رسم خريطة كاملة للوصلات العصبية في دماغ النحلة قد تتحقق خلال العقد المقبل.



ويحتوي دماغ النحل الطنان على مجموعة من الخصائص التي قد تفسر قدرته على حل المشكلات المعقدة، وتعميم المعلومات التي يكتسبها، ونقل الحالات الشعورية أو الانفعالية بين أفراد الخلية الواحدة، مثل الذاكرة الترابطية التي تسمح بربط المعلومات الحسية بالمكافآت أو التجارب السلبية، والذاكرة العاملة التي تتيح الاحتفاظ بسلسلة من المعلومات والذكريات في آن واحد مع استخدامها أثناء اتخاذ القرار، بالإضافة إلى المرونة العصبية التي تسمح للدوائر العصبية في المخ بتعديل نشاطها وفقاً للسياق والظروف المختلفة.

ويرى الباحثان شيتكا وهاينز أن آلية اتخاذ القرار لدى النحل لا تقتصر على المعلومات الحسية القادمة من البيئة الخارجية فحسب، بل تتأثر أيضاً بالحالة الداخلية لجسم الحشرة، فالتغيرات الداخلية قد تغير الطريقة التي تفسر بها الحشرة المؤثرات الحسية، وبالتالي تؤثر في العمليات العصبية التي تحدد السلوك الذي ستختاره.

ولأن الحالات الداخلية يمكن أن تتغير نتيجة انتقال حالة انفعالية من حشرة إلى أخرى، فإن دراسة هذه الدوائر العصبية ومسارات المعلومات داخل المخ قد تكشف كيف يؤدي سلوك نحلة معينة إلى تحفيز حالة داخلية محددة لدى نحلة أخرى تراقبها.

وتشير القدرات الإدراكية اللافتة للنحل إلى أن ظهور الذكاء ربما لا يتطلب شبكات عصبية جديدة بالكامل، بل إن عملية التطور داخل مخ النحلة ربما تكون قد اكتفت بزيادة القدرة الحسابية للدوائر العصبية الموجودة بالفعل لدى تلك الحشرات.

وعلى نطاق أوسع، تشير هذه النتائج إلى أن العمليات الإدراكية العليا ربما تطورت مرات متعددة على امتداد تاريخ تطور الكائنات الحية، وأنها قد تكون أكثر انتشاراً في مملكة الحيوان مما كان يُعتقد سابقاً.

ويرجح الباحثان أن الحشرات، مثل الطيور والثدييات، ربما تكون قد طورت حلولاً عصبية مختلفة لاكتساب قدرات إدراكية متشابهة.

وفي النهاية، قد تكشف المقارنات بين هذه الحلول العصبية المشتركة والمختلفة عن مبادئ عامة تحكم تطور القدرات العقلية لدى الحيوان، وربما تشمل الفقاريات واللا فقاريات على حد سواء.