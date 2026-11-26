

كشفت دراسة حديثة أن الديناصورات آكلة اللحوم ربما اعتمدت على سحب أسنانها إلى الخلف لتمزيق فرائسها بطريقة تشبه عمل المنشار، بدلاً من العض بشكل عمودي، كما كان يُعتقد سابقاً.

وأجرى باحثون من جامعتي ريدينغ وإلينوي تجارب، نُشرت نتائجها في مجلة «Palaeontology»، باستخدام جهاز صُمم خصيصاً لاختبار قدرة نماذج من أسنان الديناصورات المنحنية والمسننة على قطع مادة هلامية تحاكي الأنسجة الحيوانية.

وأظهرت النتائج أن سحب الأسنان بزاوية مائلة إلى الخلف يتطلب قوة أقل بنحو الثلث مقارنة بالعض العمودي، إذ يسمح انحناء الأسنان باستخدام حافتيها المسننتين لتمزيق اللحوم بكفاءة أكبر.

ورجّح الباحثون أن هذه الديناصورات استخدمت عضلات أعناقها القوية لسحب اللحوم، بطريقة مشابهة لأسلوب تغذية الطيور الجارحة وتنانين كومودو حالياً.