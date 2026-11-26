طوّر باحثون روبوتات متناهية الصغر، يمكن حقنها في مجرى الدم، وتنشيطها باستخدام الضوء لإيصال الأدوية إلى الدماغ عبر تجاوز أحد أصعب الحواجز الطبيعية في جسم الإنسان، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة لعلاج الأورام والأمراض العصبية.

ونجحت التقنية الجديدة، التي طورها باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، في إيصال كميات من الدواء إلى أدمغة فئران التجارب، تعادل خمسة أضعاف الكميات التي أمكن إيصالها باستخدام روبوتات مماثلة لم تنشط بالضوء، مع تقليل التأثيرات السامة للعلاج الكيميائي في بقية الجسم.

نُشرت نتائج الدراسة في دورية «ساينس روبوتيكس» العلمية، فيما سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على الإمكانات الطبية للتقنية الجديدة والتحديات، التي تواجه تطبيقها على البشر.

وأطلق الباحثون على الروبوتات الجديدة اسم «برين بوتس» (BrainBots)، ويبلغ حجم الواحد منها نحو 250 نانو متراً، أي أنه أصغر بمئات المرات من عرض شعرة الإنسان.

وعلى خلاف الروبوتات التقليدية لا تحتوي هذه الروبوتات على محركات كهربائية أو بطاريات، بل تعتمد على تفاعلات كيميائية، ينشطها الضوء لتحريكها.

وصُممت الروبوتات باستخدام مواد متوافقة مع الأنسجة الحيوية، وقابلة للتحلل، بحيث تتفكك بعد أداء مهمتها.

واختبر الباحثون التقنية على فئران مصابة بالورم الأرومي الدبقي، وهو أحد أكثر أورام الدماغ الخبيثة شيوعاً وعدوانية، باستخدام عقار «دوكسوروبيسين» للعلاج الكيميائي.

وأظهرت التجارب أن تنشيط الروبوتات بالضوء أسهم في تحسين وصول الدواء إلى الدماغ، وإبطاء نمو الأورام، وإطالة فترة بقاء الفئران على قيد الحياة، كما رصد الباحثون انخفاضاً في التأثيرات السامة للعلاج في بقية الجسم مقارنة بإعطاء الدواء بالطريقة التقليدية، ولم يرصدوا أضراراً في الحاجز الدموي الدماغي خلال التجارب.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في علاج السرطان، إذ يمكن أن يساعد تحسين توصيل الأدوية إلى الأنسجة المستهدفة على زيادة فعاليتها، والحد من تعرض الأنسجة السليمة لتأثيراتها الضارة.

ولا يحصر الباحثون الإمكانات المستقبلية للتقنية في علاج أورام الدماغ، بل يأملون في تكييفها لإيصال أدوية تستهدف أمراضاً عصبية أخرى، من بينها مرض باركنسون.

وسبق للفريق البحثي أن طوّر روبوتات متناهية الصغر لنقل الأدوية إلى أورام المثانة، فيما يمثل الوصول إلى الدماغ اختباراً أكثر تعقيداً لقدرات هذه التكنولوجيا.

ومن هنا جاءت فكرة تطوير روبوتات قادرة على حمل الدواء، ومساعدة الجسم على نقله عبر هذا الحاجز.