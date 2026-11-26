قالت وزيرة الأسرة الألمانية، كارين برين، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «العلماء يقولون لنا بوضوح شديد: ينبغي أن تكون أول 1000 يوم من حياة الطفل خالية من الشاشات قدر الإمكان».

وترى برين أن الأجهزة الإلكترونية المحمولة تحول دون تركيزنا على الشخص، الذي نتحدث إليه، مضيفة أنه لا يسعها سوى أن تنصح الآباء والأمهات الجدد، عند قضاء وقت فعلي مع أطفالهم، بوضع هذه الأجهزة بعيداً عن متناولهم، أو على الأقل عدم تركها بجانبهم، موضحة أن التواصل البصري، على وجه الخصوص، له أهمية كبيرة خلال السنوات الأولى من حياة الطفل.

واقترحت برين أنشطة مثل تناول الطعام واللعب معاً، والتشجيع على الحركة منذ سن مبكرة، وممارسة التمارين الرياضية المخصصة للأطفال، ودروس السباحة، وتعليم ركوب الدراجات في سن مبكرة، وقراءة القصص للأطفال.