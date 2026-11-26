لأول مرة منذ 100 عام أجّلت مدينة نيويورك مسيرة «عيد الشكر» الشهيرة إلى السبت، بسبب مخاوف من الطقس القاسي، الأمر الذي لم يحدث قبلاً في تاريخ الحدث الممتد على مدى قرن من الزمن، وذلك مع اشتداد عاصفة كبيرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتهدد العاصفة بتعطيل خطط ملايين الأشخاص، الذين يسافرون براً وجواً خلال عطلة عيد الشكر، أحد أكثر مواسم السفر ازدحاماً في البلاد.

وقالت شركة مايسيز المنظمة للمسيرة في بيان تلقته وكالة «فرانس برس»: «نظراً لتوقعات الطقس السيئ في يوم عيد الشكر، ومن باب الحذر، وبالشراكة مع المدينة، سيتم تأجيل موكب عيد الشكر السنوي المئة لشركة مايسيز».

وأثار تغيير الموعد بلبلة لدى آلاف المشاركين في المسيرة، بمن فيهم موسيقيون وطاقم فني، كانوا قد استعدوا لإقامة العرض، اليوم الخميس.

وأضافت الشركة: «يعمل فريقنا الآن على إنجاز العمليات اللوجستية المعقدة اللازمة لتنظيم المسيرة، السبت».

وتُقام المسيرة السنوية، التي تتخللها بالونات عملاقة على مسافة أربعة كيلو مترات، من وسط مانهاتن إلى متجر مايسيز الرئيسي في ميدان هيرالد، وعادة ما يتجمع ملايين الأشخاص لمشاهدة الاحتفالات.

وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخها، التي يتم فيها تأجيلها.

وقال رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الأربعاء: «ستكون هذه عاصفة شديدة. نتوقع رياحاً مستمرة، تتراوح سرعتها بين 30 و40 ميلاً (48 إلى 64 كيلو متراً) في الساعة، مع هبات قد تصل سرعتها إلى 60 أو 65 ميلاً (97 إلى 105 كيلو مترات) في الساعة».

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من رياح عاتية، بالإضافة إلى تحذير من فيضانات.