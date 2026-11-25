وافقت شركة «شي إن» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، على دفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى أقامتها السلطات الأمريكية على خلفية اتهامات، من بينها التقصير في خدمة الزبائن، وتقديم معلومات مضللة للمستهلكين.

وينص اتفاق التسوية، الذي لم يعرض بعد على قاضٍ فدرالي في لوس أنجلوس، على توزيع المبلغ على المستهلكين المتضررين، بحسب بيان صدر الثلاثاء.

والدعوى رفعتها لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية، واقترحت التسوية في اليوم نفسه.

وشددت «شي إن»، رداً على استفسار من وكالة فرانس برس، على أن الاتفاق لا يشكل «إقراراً بالذنب»، مضيفة أنها لا تزال «تختلف مع اللجنة في بعض جوانب وصفها لأنشطتنا».

ومن بين المآخذ التي عددتها اللجنة المعنية بحماية المستهلك، تكرار التأخر في تسليم الطلبات، وعدم وصول بعضها، والقصور في خدمة الزبائن.

ولم تكن «شي إن» تتيح لزبائنها في الولايات المتحدة رقم هاتف للاتصال بخدمة الزبائن، وهو ما باتت تتيحه الآن. وفي المرات التي اتصل فيها زبائن بالخدمة، نادراً ما كان يتلقون رداً، إذ كان يعمل فيها خمسة أشخاص فقط، في حين توصل «شي إن» نحو مليون طرد يومياً في الولايات المتحدة.

واتهمت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية «شي إن» أيضاً بمنع نشر تقييمات سلبية على موقعها.

وبحسب اللجنة، قالت «شي إن» إن بعض السلع المعروضة على موقعها تنتجها شركات تعهدت بعدم اللجوء إلى العمل القسري أو تشغيل القصر، في حين لم تخضع هذه الشركات لأي تدقيق في هذا الشأن.

واتهمت «شي إن» كذلك بعرض منتجات على أنها مصنوعة من قطن أمريكي، في حين أن القطن المستخدم فيها مصدره الصين.

وتعهدت «شي إن» بموجب التسوية بأن تكون مواعيد التسليم التي تعلنها أكثر دقة، وأن تكف عن منع نشر التعليقات السلبية، وعن نسب خصائص إلى المنتجات المعروضة على منصتها لا تتوافر فيها. وقالت «شي إن» لوكالة فرانس برس «واصلنا الاستثمار في تحسين تعاملنا مع الزبائن، وتعزيز إجراءاتنا، لضمان الامتثال للقواعد».