أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، توفير ثلاث مجموعات جديدة من البيانات الفضائية لرصد غاز ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي خلال 28 عاماً، بما يعزز فهم التغيرات طويلة الأمد في الانبعاثات، وانعكاساتها على جودة الهواء والمناخ.

وأفادت الوكالة بأن البيانات، المتاحة في إطار مبادرتها للتغير المناخي، تقدم خرائط عالمية، تمكّن العلماء من تتبع مصادر الانبعاثات والنشاط البركاني، وتحليل مستويات التلوث، وتقييم النماذج المستخدمة لدراسة الغلاف الجوي.

وجمعت البيانات بواسطة ثلاثة أجهزة رصد مثبتة على أقمار اصطناعية مختلفة، ثم عولجت باستخدام خوارزمية متطورة، تسمى «كوبرا»، تتيح قياس التركيزات المنخفضة من ثاني أكسيد الكبريت، وتحديد مصادر انبعاثاته التي كان يصعب رصدها بالتقنيات السابقة.

ويُعد ثاني أكسيد الكبريت من ملوثات الغلاف الجوي الناجمة عن الأنشطة البشرية والعمليات الطبيعية، ويسهم في تكوين جسيمات دقيقة تؤثر في جودة الهواء، والنظم البيئية والمناخ، عبر تغيير كمية الطاقة الشمسية التي يمتصها نظام الأرض والغلاف الجوي أو يعكسها.

وأكدت الوكالة أن البيانات الجديدة ستدعم البحوث المتعلقة بالغلاف الجوي والتغير المناخي، وتسهم في تعزيز مراقبة التلوث وتقييم آثاره البيئية والمناخية.