وجهت الشرطة البريطانية الاتهام لشخصين باقتحام منزل الأمير ويليام والأميرة كاثرين الريفي.

وقالت شرطة نورفولك إنه تم اتهام ميرجين دوكو 34 عاماً، ووارلين ندوسي 32 عاماً، بتهمة دخول موقع يخضع للحماية بغرض السرقة والتعدي. وكان من المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وكان قد تم استدعاء رجال الشرطة مساء الاثنين بسبب «نشاط مشبوه» في موقع بأرض منطقة ساندرينجهام بشرقي إنجلترا. وبعد عملية بحث تضمنت كلاباً بوليسية وطائرات مسيرة ومروحية، تم إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في ارتكابهما تهمتي السرقة والتعدي.

ويشار إلى أنه لم يكن أي من الأفراد الملكيين في الموقع.