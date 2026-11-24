سحبت شركة «فايف6 إنترتينمنت»، المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون فيتنام، اللقب من العارضة نغوين كوين آن، على خلفية سلسلة من الأزمات التي اندلعت إثر تسريب محادثة جماعية.



وقالت الشركة، في بيان صدر في 18 نوفمبر، إنها ألغت تتويج نغوين كوين آن بلقب ملكة جمال الكون فيتنام لعام 2026 بأثر فوري، لتنتهي بذلك 47 يوماً من الجدل حول العارضة البالغة من العمر 27 عاماً، والمنحدرة من هانوي، والتي توجت باللقب في مدينة هاي فونغ في 2 أكتوبر، بعد سنوات من العمل في مجال الأزياء والمشاركة في مسابقات الجمال في آسيا، حسب ما ذكر موقع «ديلي ستار».



بدأت الأزمة بعد أقل من أسبوعين من فوزها، حين تداول مستخدمون على الإنترنت، في 12 أكتوبر، صوراً لمحادثة خاصة جمعت نغوين كوين آن بالوصيفة الأولى ترينه مي آن، وتضمنت عبارات مسيئة بحق متسابقات أخريات ومسؤولين في المسابقة وشخصيات بارزة في الوسط الفني الفيتنامي، من بينهم الفائزة السابقة كي دوين.



وعقب موجة انتقادات واسعة، نشرت المتسابقتان اعتذارين على منصات التواصل الاجتماعي. كما أقرت نغوين كوين آن، في بيان صدر في 13 أكتوبر، بأنها لم تكن على مستوى التوقعات المرتبطة باللقب، مؤكدة أن المسؤولية تقتضي منها أن تكون «أكثر انتباهاً في كلماتها وسلوكها».



وفي 25 أكتوبر، فرضت الشركة المنظمة ولجنة إدارة المسابقة عقوبات تأديبية، شملت غرامة مالية على نغوين كوين آن ومنعها من الظهور الفني والعام تحت اسم المسابقة لمدة ستة أشهر، فيما فُرض على ترينه مي آن إيقاف لمدة ثلاثة أشهر.

لكن الشركة أوضحت لاحقاً أن نغوين كوين آن أبلغتها، قبل أيام من سحب اللقب، بأنها تمر بظروف تتعلق بصحتها النفسية وتحتاج إلى الراحة والعلاج، وأنها غير قادرة على توقيع اتفاق الإدارة. وأضافت أنها واصلت، رغم ذلك، قبول حجوزات للمشاركة في فعاليات مدفوعة الأجر من دون موافقة مسبقة.



ذكرت شركة «فايف6 إنترتينمنت» أن نقطة التحول جاءت حين ظهرت نغوين كوين آن في حفل إطلاق وكالة منافسة في سيئول، وهي شركة المواهب «سيغني»، حيث قُدمت باعتبارها موهبة حصرية لديها، من دون تنسيق مع الشركة المنظمة. واعتبرت أن هذه الخطوة، إلى جانب ظهورها في فعاليات غير معتمدة، أضرت بصورة المسابقة وأربكت الجمهور.

