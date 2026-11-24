في مشهد يخطف الأنظار ويكسر الصورة النمطية عن قدرات المكفوفين، يواصل متزلج أمريكي تحدي فقدان البصر، مستعرضاً مهارات لافتة في رياضة التزلج على الألواح، في مقاطع فيديو حظيت بتفاعل واسع من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبينما قد يبدو التزلج على الألواح رياضة تعتمد بالدرجة الأولى على حاسة البصر، يثبت دان مانسينا، القادم من ولاية ميشيغان الأمريكية، أن الشغف والإصرار قادران على تجاوز الكثير من الحواجز، بعدما تمكن من مواصلة ممارسة رياضته المفضلة رغم فقدانه البصر تدريجياً، حسب ما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز».



وأصيب مانسينا بمرض التهاب الشبكية الصباغي، الذي أدى إلى تدهور قدرته على الإبصار، لكنه رفض الاستسلام لظروفه، وعاد إلى التزلج مطوراً أسلوباً خاصاً يساعده على التعامل مع المساحات والعوائق المحيطة به.



ويعتمد المتزلج على حواسه الأخرى وعصاه البيضاء لاستكشاف المكان قبل الانطلاق، وتحديد المنحدرات والعقبات، بما يمكّنه من تنفيذ الحركات والحفاظ على توازنه أثناء التزلج.



ولا تقتصر تجربة مانسينا على استعراض مهاراته الرياضية، بل تحمل رسالة تتجاوز حدود الرياضة، إذ يسعى من خلال مقاطعه المصورة إلى تغيير نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتأكيد أن فقدان البصر لا يعني نهاية الطموح أو التخلي عن الشغف وتحقيق الإنجازات.



وإلى جانب حضوره اللافت على منصات التواصل، أصبح مانسينا مصدر إلهام للكثيرين من خلال تجربته الاستثنائية، إذ يشارك متابعيه تفاصيل رحلته مع التزلج والتحديات التي يواجهها، مسلطاً الضوء على أهمية تهيئة البيئات الرياضية لتكون أكثر شمولاً وإتاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم الفرصة لإبراز قدراتهم بعيداً عن القيود والأحكام المسبقة. (دبي - البيان)