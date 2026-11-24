استعرضت شركة «BMR» الصينية قدرات روبوتها «BrightMaster T100»، المصمم لتنفيذ أعمال طلاء الواجهات الخارجية للمباني وناطحات السحاب على ارتفاعات تصل إلى 100 متر، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة وتسريع إنجاز أعمال الطلاء في المباني الشاهقة.



ويتميز الروبوت بقدرته على التعامل مع أنواع متعددة من الطلاء، تشمل طلاء اللاتكس والطلاءات متعددة الألوان والطلاءات ذات النقوش البارزة. كما يعتمد على تقنيات ذكية للتعرف على الأسطح، وتحديد المناطق المطلوب طلاؤها، وتخطيط مسارات الرش وضبط توزيع الألوان بدقة، حسب «روسيا اليوم».



ومن أبرز قدراته التنقل تلقائياً حول العوائق المعمارية، مثل الشرفات والنوافذ والأسطح المنحنية، بما يتيح له تنفيذ أعمال الطلاء على الواجهات ذات التصاميم المختلفة.



ويعتمد «BrightMaster T100» على تصميم معياري يسمح بتثبيته على منصات طلاء متنوعة، فيما لا يتجاوز وزن الوحدة الواحدة 50 كيلوغراماً، ويقل الوزن الإجمالي للمنظومة عن 400 كيلوغرام.



ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنية في تقليل تعرض العمال لمخاطر العمل على الارتفاعات الشاهقة، خصوصاً في الظروف الجوية الصعبة، إلى جانب رفع كفاءة تنفيذ أعمال الطلاء واختصار الوقت اللازم لإنجازها.



ولا تقتصر أهمية هذه التقنية على تنفيذ أعمال الطلاء فحسب، بل تعكس اتجاهاً متنامياً نحو توظيف الروبوتات في قطاع البناء والصيانة، من خلال إسناد المهام الشاقة والخطرة إلى أنظمة آلية تتمتع بالدقة والقدرة على العمل في البيئات الصعبة. كما تفتح هذه الابتكارات المجال أمام تطوير حلول ذكية لصيانة الأبراج والمباني الشاهقة، وتقليل تكاليف التشغيل والاعتماد على العمالة في الأعمال التي تنطوي على مخاطر مرتفعة.

