

نجح التلسكوب الفضائي «إقليدس»، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في رصد أبعد نجم زائف (كوازار) معروف حتى الآن، يعود إلى فترة لم تتجاوز 630 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، محطماً رقمه القياسي السابق بفارق 40 مليون سنة.



وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية «Astronomy and Astrophysics»، أن النجوم الزائفة هي مراكز مجرات شديدة السطوع، تستمد طاقتها من سقوط الغازات داخل ثقوب سوداء فائقة الكتلة، ما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الطاقة.



وأكدت عمليات الرصد باستخدام عدة تلسكوبات، بينها «جيمس ويب»، أن النجم الزائف المكتشف يستمد طاقته من ثقب أسود تبلغ كتلته نحو 360 مليون ضعف كتلة الشمس.



ولاحظ الباحثون أن الثقب الأسود يلتهم المواد بمعدل بطيء نسبياً، ما يشير إلى أنه مر بمراحل نمو سريعة للغاية في وقت مبكر من تاريخ الكون، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن النظريات الحالية حول نشأة الثقوب السوداء وتطورها.



ونجح «إقليدس» في اكتشاف 31 نجماً زائفاً قديماً خلال عام ونصف العام.