

طور باحثون في جامعة ناغويا اليابانية تقنية لعلاج السرطان باستخدام الضوء وجسيمات الحديد متناهية الصغر، أظهرت فاعلية أكبر في تقليص الأورام والقضاء على الخلايا السرطانية التي تفلت من العلاج الضوئي التقليدي.



وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية «Journal of Nanobiotechnology»، أن العلاج التقليدي يعتمد على أجسام مضادة تستهدف بروتيناً محدداً على سطح الخلايا السرطانية، قبل تعريضها للأشعة تحت الحمراء لتدميرها، إلا أن بعض الخلايا تفتقر إلى هذا البروتين، ما يسمح لها بالبقاء والتسبب في عودة المرض.



وللتغلب على هذه المشكلة، أضاف الباحثون جسيمات من أكسيد الحديد إلى الأجسام المضادة، تعمل على توليد الحرارة عند تعرضها للضوء، ما يؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية المجاورة، حتى تلك التي لا تحمل البروتين المستهدف.

وأظهرت التجارب على الفئران أن العلاج تزداد فاعليته مع تكرار التعرض للضوء، كما أدى إلى اختفاء الأورام تماماً لدى عدد من الفئران المعالجة.



وأكد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات قبل اختبار التقنية على البشر.