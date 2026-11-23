

يعمل باحثون في جامعة روتشستر الأمريكية على تطوير تقنية جديدة تستخدم الضوء لمتابعة التئام كسور العظام، دون تعريض المرضى للإشعاع الناتج عن الأشعة السينية، بهدف اكتشاف مشكلات التعافي مبكراً.



وتعتمد التقنية على توجيه أشعة قريبة من الأشعة تحت الحمراء إلى موضع الإصابة، لقياس كمية الدم ومستوى الأكسجين فيه وسرعة تدفقه، ما يساعد في تقييم عودة الدورة الدموية الضرورية لالتئام العظام.



ويركز الباحثون على «كسر جونز»، الذي يصيب عظمة في الجانب الخارجي من القدم متصلة بالإصبع الصغير، ويواجه بعض المصابين به صعوبة في التعافي بسبب ضعف وصول الدم إلى المنطقة.



وحصل الفريق على تمويل يقارب 3 ملايين دولار من المعاهد الوطنية للصحة لتطوير جهاز أولي واختباره على المرضى.

ويأمل الباحثون أن تساعد التقنية مستقبلاً في توقع فرص التعافي وتحديد الجرعات والتوقيت المناسب لبعض العلاجات المستخدمة تجريبياً لتحفيز التئام الكسور، على أن يكتمل المشروع البحثي بحلول عام 2031.