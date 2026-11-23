

يوم اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي في عام 1963، كانت دار السينما في مدينة دالاس، حيث أوقف قاتله، تعرض فيلمين. وفي ذكرى الاغتيال من كل عام تعاود الدار عرض الفيليمين نفسيهما، مقابل 90 سنتاً للتذكرة، الثمن نفسه الذي كان معتمداً يومذاك. وفي 22 نوفمبر من كل عام، يقصد دنكن ماكوين صالة السينما «تكساس ثياتر» في دالاس، في جولة يزور فيها أبرز المواقع المرتبطة باغتيال الرئيس كينيدي. لكنه لم يتمكن يوماً من الجلوس على أشهر مقاعد الصالة، وهو المقعد الذي كان يشغله لي هارفي أوزوالد، المتهم باغتيال كينيدي، عندما ألقت الشرطة القبض عليه.



وقال ماكوين: «في كل مرة أصل متأخراً، وأجد دائماً من سبقني إلى المقعد».



تقع «تكساس ثياتر» في حي أوك كليف ذي الطابع البوهيمي في دالاس. واقترن اسمها بالاغتيال منذ توقيف أوزوالد فيها، في حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة، بعد وقت قصير من تعرض الموكب الرئاسي لإطلاق نار على بعد بضعة كيلومترات منها.

وتحيي الدار هذه الذكرى الأليمة بتنظيم «يوم كينيدي»، وتعيد فيه عقارب الساعة إلى يوم الاغتيال.



وقال مدير الدار، باراك إبستين، لوكالة فرانس برس «في ذلك اليوم (...) نعود، إذا جاز القول، إلى ما حدث هنا ونحيي ذكراه».

وحفاظاً على هذا الجانب من تاريخ الولايات المتحدة وتاريخ السينما، تعرض الدار المقطع الوحيد الباقي من فيلم «وور إذ هال» (War Is Hell)، يليه فيلم «كراي أوف باتل» (Cry of Battle). وهما الفيلمان اللذان عرضا يوم الاغتيال، وربما طواهما النسيان، لولا الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو التي خلدتهما.



ويبدأ العرض المزدوج عند الساعة 13,20 (19,20 ت غ)، أي قبل دقائق من الوقت الذي دخل فيه أوزوالد إلى السينما ليختبئ فيها.



«للمقعد رمزية»



تقع «تكساس ثياتر» على بعد بضعة كيلومترات من «إيلم ستريت» (Elm Street)، حيث اغتيل كينيدي. وتجمّع عشرات الأشخاص الأحد تكريماً له في الذكرى الثالثة والستين لمقتله.



ويعتقد أن أوزوالد جلس على المقعدين الثاني والخامس في الصف «إس» (S) في إحدى صالتي السينما، لكن المقعد الخامس هو الذي ارتبط، على ما يبدو باسم أوزوالد لدى المهتمين بالتاريخ.



وقال ريتشارد برويت، الذي كان ينتظر مع ابنه أمام أبواب «تكساس ثياتر» قبل فتحها «للمقعد رمزية». وأشاد برويت بالحفاظ على دار السينما بعد سنوات من الصعوبات التي واجهتها مع انتشار منصات البث وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن منافسة دور السينما الكبرى.



وأعرب عن سروره بأن يتسنى له أن يشاهد «الفيلم نفسه» الذي كان أوزوالد يشاهده عندما قبض عليه، وأن يعرض «في الساعة نفسها التي عرض فيها قبل 63 عاماً».



ويبلغ سعر التذكرة 90 سنتاً، كما كان عام 1963. ويشتري المشاهدون تذاكرهم من شباك التذاكر الأصلي عند مدخل المبنى، تماماً كما كان يفعل مرتادي السينما آنذاك.



«لا تزال تنبض بالحياة»



ظهرت «تكساس ثياتر» في أفلام عدة، منها «جي إف كي» (JFK) لأوليفر ستون، وجلس المخرج على مقعد أوزوالد خلال عرض فيلمه في ذكرى الاغتيال عام 2024.

وتظهر الدار أيضاً في الفيلم الجديد «نوفمبر 1963» (November 1963)، الذي يروي وقائع الاغتيال من منظور المافيا. وفي إطار برنامجها الخاص بالمناسبة، استضافت الدار السبت عرضاً أول للفيلم أمام صالة امتلأت بالجمهور، بحضور مخرجه رولان جوفيه.

وقال المخرج، الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، لوكالة فرانس برس «الأمر الرائع هنا أن دار السينما هذه لا تزال تنبض بالحياة».

وأضاف جوفيه أمام الجمهور «ندرك فجأة أن التاريخ لم يمضِ وينتهِ».