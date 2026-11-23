في واحدة من أغرب القصص المرتبطة بالفضول العلمي والمخاطر النووية، حاول مراهق أمريكي بناء مفاعل نووي داخل كوخ صغير بحديقة منزل والدته، مستعينا بمواد مشعة استخرجها من أجهزة منزلية وساعات قديمة وفوانيس غاز، قبل أن تتحول مغامرته إلى حالة طوارئ استدعت تدخل السلطات الأمريكية.

وتعود القصة إلى ديفيد هان، الذي عُرف لاحقا بلقب "الكشاف النووي"، بعدما أمضى نحو عامين في إجراء تجارب على المواد المشعة ومحاولة تصنيع مفاعل نووي عندما كان في الخامسة عشرة والسابعة عشرة من عمره، داخل كوخ مخصص لأعمال البستنة في ولاية ميشيغان.

وبدأت تفاصيل الواقعة في الظهور في أغسطس 1994، عندما أوقف ضابط شرطة سيارة يقودها هان، البالغ من العمر آنذاك 17 عاما، للاشتباه في تورطه بسرقة إطارات، لكن تفتيش السيارة كشف عن صندوق أدوات مغلق بإحكام، يحتوي على أكثر من 50 مكعبا من مسحوق رمادي ملفوف بورق الألومنيوم، إلى جانب مواد وأدوات أخرى، بينها أغطية فوانيس ومفاتيح زئبقية وأجزاء من ساعات قديمة وخامات معدنية.

وحذر هان الضابط من فتح الصندوق، مؤكدا أن محتوياته مشعة، وهو ما دفع الشرطة إلى التعامل مع الواقعة باعتبارها تهديدا محتملا، واستدعاء فريق إبطال المتفجرات ومسؤولي الصحة في الولاية.

مواد مشعة من منتجات يومية

وكشفت التحقيقات أن المراهق استغل وجود كميات صغيرة من العناصر المشعة في منتجات متداولة، للحصول على المواد اللازمة لتجاربه.

فقد جمع نحو 100 جهاز إنذار دخان معطل لاستخراج الأمريسيوم-241، كما أحرق آلاف الأغطية المستخدمة في فوانيس الغاز للحصول على الثوريوم، واستخرج الراديوم من الساعات القديمة ولوحات عدادات السيارات، بينما حصل على التريتيوم من مناظير الأسلحة المضيئة في الظلام.

ولم يقتصر الأمر على جمع المواد، إذ كان هان يراسل شركات ووكالات حكومية للحصول على معلومات علمية متخصصة، وكان يرسل أحيانا نحو 20 رسالة يوميا، مستخدما هويات وصفات غير حقيقية، من بينها تقديم نفسه باعتباره مدرسا للفيزياء أو أستاذا جامعيا.

مفاعل لم يعمل لكنه أصبح مصدرا للخطر

وعندما بلغ 17 عاما، حاول هان تجميع نموذج لمفاعل نووي مولّد، مستخدما خليطا من الراديوم والأمريسيوم والبريليوم والألومنيوم، إلى جانب مسحوق اليورانيوم ورماد الثوريوم.

لكن محاولته لم تنجح في إنتاج تفاعل نووي متسلسل مستدام، بسبب عدم توافر الكميات والتركيزات اللازمة من اليورانيوم المخصب، وفقا لتحقيق نشرته مجلة "هاربرز" الأمريكية عام 1998.

ورغم فشل المشروع في الوصول إلى مرحلة التشغيل النووي، فإن المواد التي جمعها أصبحت شديدة الإشعاع، مع ارتفاع مستويات التلوث داخل الكوخ، ما دفعه إلى تفكيك الجهاز ونقل أجزائه، قبل اكتشاف بعضها داخل سيارته.

39 برميلا للتخلص من النفايات المشعة

وتصاعدت خطورة الواقعة بعد تدخل وكالة حماية البيئة الأمريكية، التي أعلنت في يناير 1995 أن الموقع يمثل خطرا وشيكا وجسيما على الصحة العامة.

وفي يونيو من العام نفسه، وصلت فرق متخصصة مرتدية ملابس واقية إلى منزل والدته، وبدأت تفكيك الكوخ وإزالة المواد الملوثة.

وانتهت عملية الإزالة بتعبئة محتويات الكوخ داخل 39 برميلا محكم الإغلاق، جرى نقلها إلى منشأة مخصصة للنفايات المشعة منخفضة المستوى في ولاية يوتا.

وقدرت السلطات أن نحو 40 ألف شخص من سكان المنطقة المحيطة ربما كانوا معرضين للخطر، رغم تأكيدها عدم تسرب المواد المشعة إلى خارج الكوخ.

من المفاعل المنزلي إلى حاملة طائرات نووية

ورغم خطورة ما فعله، لم توجه إلى هان اتهامات جنائية تتعلق بمشروع المفاعل، وانضم لاحقا إلى البحرية الأمريكية، حيث خدم على متن حاملة الطائرات النووية "يو إس إس إنتربرايز"، التي تعمل بثمانية مفاعلات نووية حقيقية.

لكن علاقته بأجهزة إنذار الدخان عادت إلى الواجهة عام 2007، عندما ألقت الشرطة القبض عليه بعد ضبطه وهو ينزع جهاز إنذار دخان من سقف أحد المباني السكنية، وعثرت بحوزته على 16 جهازا، قبل أن يقر بالذنب في تهمة الشروع في السرقة.

وتوفي ديفيد هان في 27 سبتمبر 2016، عن عمر ناهز 39 عاما، وقال والده إن تجاربه النووية السابقة لم تكن سببا في الوفاة.

وتظل قصة "الكشاف النووي" واحدة من أغرب الوقائع التي تكشف كيف يمكن للفضول العلمي، عندما ينفصل عن المعرفة المتخصصة وإجراءات السلامة، أن يتحول إلى خطر حقيقي، حتى لو كان صاحبه مراهقا يحلم بترك بصمة في العالم.