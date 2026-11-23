رغم صغر حجمه، فإن الثقب الدائري الموجود أسفل نوافذ الطائرات يؤدي دورا هندسيا بالغ الأهمية، يتجاوز مجرد كونه تفصيلة في التصميم، إذ يساعد على تنظيم فروق ضغط الهواء بين طبقات النافذة، ويحد من تعرضها للإجهاد والتلف خلال الرحلات الجوية.

وكشف تقرير نشره موقع "Sciencing" أن هذه الفتحة، المعروفة باسم "فتحة معادلة الضغط" (Bleed Hole)، تمثل جزءا أساسيا من تصميم نوافذ الطائرات، وتساهم في الحفاظ على سلامتها عند اختلاف ضغط الهواء داخل المقصورة وخارجها، خصوصا خلال التحليق على ارتفاعات شاهقة.

3 طبقات تحمي نوافذ الطائرات

وأوضح التقرير أن نوافذ الطائرات لا تتكون عادةً من طبقة زجاجية واحدة، بل تُصنع غالبا من ثلاث طبقات من مادة الأكريليك، لكل منها وظيفة محددة.

وتتحمل الطبقة الخارجية الجزء الأكبر من فروق الضغط بين المقصورة والبيئة الخارجية، بينما تعمل الطبقة الوسطى كوسيلة حماية إضافية، في حين تؤدي الطبقة الداخلية وظيفة وقائية تحمي المكونات الأخرى من الخدوش والأوساخ والتلف.

وتفصل بين هذه الطبقات فجوات هوائية، ما يجعل تنظيم الضغط بينها أمرا ضروريا لتجنب تعرض النوافذ لإجهادات قد تؤثر في سلامتها.

لماذا يوجد ثقب صغير أسفل النافذة؟

وتكمن الوظيفة الأساسية للثقب في السماح بانتقال الضغط الهوائي تدريجيا عبر الطبقة الوسطى إلى الطبقة الخارجية، بدلا من تعرضها لتغير مفاجئ في الضغط.

وبهذه الطريقة، تساعد الفتحة على توزيع تأثير الضغط وتقليل الأحمال الواقعة على الطبقة الخارجية، بما يحد من احتمالات تعرضها للتلف نتيجة الاختلاف الكبير بين الضغط داخل الطائرة وخارجها.

ونقل التقرير عن مهندس استشاري لدى شركة "Engineering Design & Testing Corp" تشبيها يوضح هذه الآلية، مفاده أن وضع المطرقة على جسم ما بهدوء يكون أقل تأثيرا من إسقاطها عليه فجأة، وهو ما يشبه تعرض نوافذ الطائرات لتغيرات الضغط بصورة تدريجية بدلا من المفاجئة.

دور حيوي خلال حالات فقدان الضغط

وتكتسب هذه الفتحة أهمية إضافية خلال حالات الطوارئ، خاصة عند حدوث انخفاض في ضغط الهواء داخل مقصورة الطائرة، إذ يضطر الطيارون إلى تنفيذ هبوط سريع للوصول إلى ارتفاع يقل عن 10 آلاف قدم، حيث يمكن للركاب التنفس دون الحاجة إلى أقنعة الأكسجين في الظروف المعتادة.

وفي ظل التغيرات السريعة في الضغط خلال هذه الحالات، تسهم فتحة معادلة الضغط في الحد من الإجهاد الواقع على طبقات النوافذ، وتقليل احتمالات تشققها أو تعرضها للتلف.

كيف تمنع الفتحة الصغيرة تكوّن الضباب؟

ولا تتوقف فوائد الثقب عند تنظيم الضغط، بل تمتد إلى الحد من تراكم الرطوبة بين طبقات النافذة.

ففي حال إغلاق الفجوات الهوائية بالكامل، قد تتراكم الرطوبة داخلها، ما يؤدي إلى تكوّن التكاثف والضباب على النوافذ، وهو ما يؤثر في وضوح الرؤية لدى الركاب.

لكن وجود فتحة التنفيس يسمح بمرور الهواء ويساعد على الحد من تراكم الرطوبة والتكاثف، بما يحافظ على وضوح النوافذ أثناء الرحلة.

وتكشف هذه التفصيلة الهندسية الصغيرة كيف يمكن لعنصر يبدو بسيطا في تصميم الطائرة أن يؤدي وظائف متعددة ترتبط بسلامة الرحلة وكفاءة التشغيل وراحة الركاب.