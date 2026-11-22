بِيع خاتم من الألماس، كانت ترتديه إحدى أشهر الناجيات من حادثة غرق سفينة «تيتانيك»، مقابل 150 ألف جنيه استرليني (165 ألف دولار) في مزاد علني، بحسب ما نشرته صحيفة «التليغراف» البريطانية.

وكانت لوسي، الليدي داف جوردون، ترتدي خاتم ألماس بفص منفرد عندما غرقت سفينة الركاب، خلال رحلتها الأولى في 15 أبريل عام 1912، في حادثة أودت بحياة نحو 1500 شخص.

وكان الخاتم قطعة المجوهرات الوحيدة ذات القيمة المعنوية الكبيرة، التي امتلكتها ونجت من كارثة الغرق، وكان أفراد عائلة داف جوردون يطلقون عليه اسم «خاتم تيتانيك»، ويُعتقد أنه كان خاتم خطوبتها.

وجرى بيع الخاتم عن طريق أحد أحفادها المباشرين، وكان قد تم إهداؤه إلى حفيد الليدي داف جوردون، جون، الإيرل الثالث لهالسبري، وهو أحد النبلاء البريطانيين المستقلين في البرلمان، وعالم أيضاً. وبعد وفاته ظل الخاتم ضمن مقتنيات العائلة، التي اعتزت به على مر السنين.

وقد عُرض الخاتم للبيع، في مزاد نظمته دار «هنري ألدريدج آند سان» في مدينة ديفايزز بمقاطعة ويلتشير، أمس السبت.