كشفت مراجعة علمية أن أوراق المحاصيل الزراعية تستطيع امتصاص أكثر من نصف غاز الأمونيا المتصاعد من التربة بعد استخدام الأسمدة، ما قد يساعد في تقليل تلوث الهواء، والحفاظ على النيتروجين الضروري لنمو النباتات.

وأوضحت المراجعة، المنشورة في دورية Nitrogen Cycling، أن الأراضي الزراعية مسؤولة عن أكثر من 35 % من انبعاثات الأمونيا عالمياً، والتي تسهم في تلوث الهواء والمياه وتدهور البيئة.

وأظهرت دراسات سابقة أن أوراق المحاصيل كثيفة النمو تستطيع امتصاص أكثر من 50 % من الأمونيا المتصاعدة، وترتفع النسبة إلى 70 % في حقول الذرة الكثيفة، وفقاً لنوع المحصول وظروف نموه.

وأشار الباحثون إلى أن وضع الأسمدة في أعماق التربة يقلل الانبعاثات بنحو 48 %، بينما تحقق بعض الإضافات التي تحد من تحلل الأسمدة والأسمدة بطيئة الإطلاق انخفاضاً يصل إلى 53 % و57 % على التوالي.

وأكدوا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية لمراقبة الانبعاثات وتحسين إدارة الأسمدة، مع تجنب زيادة ملوثات أخرى.