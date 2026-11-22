كشفت دراسة علمية أن سطح كوكب الزهرة قد يحتفظ بأدلة على وجود المياه في ماضيه، رغم ارتفاع درجات حرارته إلى مستويات تكفي لإذابة الرصاص، وضغطه الجوي الذي يعادل نحو 100 ضعف نظيره على الأرض.

وأجرى باحثون من جامعة تكساس في سان أنطونيو، بالتعاون مع وكالة «ناسا» وجامعة ولاية أريزونا، تجارب على 6 معادن صخرية داخل غرفة تحاكي ظروف الزهرة لمدة 60 يوماً.

وأظهرت النتائج، المنشورة في دورية The Planetary Science Journal، أن بعض الغازات الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب تتفاعل مع المعادن المحتوية على الماء، وتحولها إلى معادن جديدة قادرة على تحمل الظروف القاسية، ما قد يساعد في الكشف عن آثار المياه القديمة.

كما رصد الباحثون تفاعلات كيميائية تشير إلى احتمال استمرار النشاط البركاني على الكوكب، بما يسهم في تعويض الغازات التي تستهلكها تلك التفاعلات.