استقرت مركبتان فضائيتان في مدار كوكب عطارد أمس السبت، بعد رحلة دامت ثماني سنوات عبر النظام الشمسي الداخلي، لكشف أسرار أصغر كواكب المجموعة الشمسية.

ومن المقرر أن تنفصل المركبتان الاستكشافيتان غير المأهولتين، إحداهما أوروبية والأخرى يابانية، عن بعضهما الشهر المقبل، لرسم خرائط للكوكب الصغير شديد الحرارة ودراسته من ارتفاعات مختلفة. وتُعرف المهمة التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار باسم «بيبي كولومبو».

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية وصول المركبتين إلى مدار عطارد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ساعدت سلسلة من عمليات تشغيل المحركات الدافعة على إبطاء المركبتين بدرجة كافية حتى تتمكن جاذبية الكوكب الضعيفة من إدخالهما في مداره. لكن الأمر استغرق ساعات عدة من الترقب القلق قبل أن يتمكن مراقبو الرحلة في ألمانيا من تأكيد دخول المركبتين بنجاح إلى المدار.

وفحصت الفرق المختصة البيانات التي بدأت المركبتان في إرسالها، ولم تتوفر معلومات إضافية على الفور.

وتُعد مهمة «بيبي كولومبو» ثالث مهمة فضائية فقط تزور كوكب عطارد، وهو أقرب الكواكب إلى الشمس، ولا يزيد حجمه كثيراً على حجم قمر الأرض، كما أنها أول مهمة تصل إليه منذ أكثر من عقد.