أعلن وزير التعليم في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، استقالته على خلفية فضيحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي التي كُشف عنها الأسبوع الماضي قبيل إجراء امتحانات القبول الجامعي السنوية.

وساد القلق في البلاد من الاستعانة بالتقنيات الجديدة للغش في امتحانات القبول الجامعي المعروفة باسم «سونانغ»، بعد اعتراف الحاصل على المركز الأول في امتحان قبول لمحاسبي الضرائب بأنه استخدم كاميرا دقيقة وهاتفاً ذكياً لتحقيق نتيجة شبه كاملة.

ويُنظر إلى امتحان «سونانغ» الذي يستغرق نحو تسع ساعات، باعتباره بوابة للالتحاق بالجامعات المرموقة والحصول على وظائف ذات رواتب مجزية، بل حتى تعزيز فرص الزواج في مجتمع يتسم بمنافسة شديدة.

ودفع هذا الاعتراف بالمسؤولين إلى المسارعة لاتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك حجب شبكات الواي فاي ووضع ملصقات على أزرار القمصان خوفاً من احتوائها على كاميرات، إلا أن وزير التعليم تشوي كيو جين واجه صعوبة في طمأنة الرأي العام قبل موعد الامتحان.

وكتب تشوي على منصة «إكس»: «انتهت الامتحانات من دون وقوع حوادث كبرى... ومع ذلك، وبصفتي الوزير المسؤول، لا أعتقد أنني بمنأى عن انتقادات الجمهور بأننا أخفقنا في الاستعداد بشكل كافٍ مسبقاً».

وأضاف: «الآن ومع انتهاء الامتحانات، أتحمل المسؤولية الكاملة وأتقدم باستقالتي».

وذكر المكتب الرئاسي أن الرئيس لي جاي ميونغ قبل استقالته. وفي رد على سؤال خلال جلسة استماع برلمانية، الاثنين الماضي، حول ما إذا كان واثقاً من قدرة السلطات على ضبط من يحاولون الغش، أجاب الوزير البالغ 72 عاماً: «نظراً لتقدمي في السن، لست واثقاً من قدرتي على ذلك».

وأثارت إجابته هذه موجة من الانتقادات. ولم يشارك تشوي في المؤتمرات الصحافية التي عُقدت في الأيام التي سبقت امتحانات الخميس، حيث تولى أحد نوابه الإعلان عن التدابير الوقائية بدلاً منه.

وأفاد مسؤولون بأنه تم رصد 111 مخالفة تتعلق باستخدام أجهزة إلكترونية خلال امتحانات الخميس، نصفها تم الكشف عنها من، خلال ثلاث رسائل تنبيهات أرسلتها الحكومة للكشف عن الهواتف الذكية التي لم يقم الطلاب بتسليمها كما هو مطلوب.