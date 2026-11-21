بدأت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقات جنائية مع ممتحنين يُشتبه في تورطهم في الغش باستخدام أجهزة ذكية خلال امتحان القبول الجامعي الوطني، بعدما رصدت 111 مخالفة مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وتعتزم الحكومة حرمان المتورطين في الغش من دخول الامتحان لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتقديم مكافآت للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 75 ألف دولار، لمواجهة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وتدرس الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق ممتحن يبلغ من العمر 20 عاماً، ضُبط أثناء استخدام نظارة ذكية في امتحان الرياضيات بمدينة تشونان، الخميس، فيما ضُبط ممتحن آخر يستخدم كاميرا دقيقة وسماعات لاسلكية في إقليم غيونغي.



وتحقق الشرطة فيما إذا كان صاحب النظارة الذكية قد تلقى مساعدة من أشخاص خارج قاعة الامتحان، كما تعمل على تحليل الأدلة التي صادرتها، في إطار تحقيق يتعلق بشبهة عرقلة أداء المهام الرسمية باستخدام وسائل احتيالية، حسب «سكاي نيوز».



وجاءت المخالفات رغم إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة لتأمين الامتحان، الذي خاضه أكثر من 550 ألف ممتحن، وشملت الاستعانة بنحو 8400 مراقب وعنصر إضافي، وفحص نظارات الممتحنين، وتغطية أزرار ملابسهم بملصقات لمنع استخدام الكاميرات المخفية.



ولجأت السلطات إلى إرسال 3 تنبيهات طوارئ إلى الهواتف المحمولة على مستوى البلاد، لإصدار أصوات مرتفعة حتى من الأجهزة الموضوعة على الوضع الصامت.



وأسفرت هذه الخطوة عن اكتشاف 54 مخالفة، فيما رُصدت 52 مخالفة بوسائل أخرى، وضُبط 5 ممتحنين أثناء استخدام أجهزة ذكية بالفعل. ولا تعني هذه الأرقام أن جميع المخالفات تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تعتبر السلطات حيازة أجهزة إلكترونية محظورة دون تسليمها للمراقبين مخالفة، حتى إذا لم تُستخدم في الحصول على الإجابات.

وبدأت المخاوف تتصاعد في كوريا الجنوبية بعدما اعترف أحد المتفوقين في امتحان التأهيل لمهنة المحاسبة الضريبية باستخدام كاميرا مخفية والذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على الإجابات.

