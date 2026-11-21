كشفت دراسة حديثة أن سمكة «المصاص الأزرق»، التي تعيش في نهر ميسوري بالولايات المتحدة، قد يصل عمرها إلى 130 عاماً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة، التي حددت عمرها بنحو 40 عاماً، ما يجعلها من أطول الفقاريات عمراً في أمريكا الشمالية.



ووفقاً للدراسة المنشورة في دورية «كوميونيكيشنز بيولوجي» فحص باحثون عينات من نحو 50 سمكة جُمعت بولاية مونتانا بين عامي 2023 و2026، وحددوا أعمارها بتحليل طبقات دقيقة، تتكون سنوياً داخل أحجار صغيرة في آذانها، ثم تحققوا من النتائج باستخدام آثار الكربون المشع الناتج عن التجارب النووية خلال القرن الماضي.



وأظهرت النتائج أن أكثر من 60 % من الأسماك المدروسة تجاوزت 90 عاماً، مع ندرة واضحة في الأسماك الصغيرة، ما يشير إلى ضعف ظهور أجيال جديدة، ربما بسبب السدود التي أُنشئت منذ منتصف القرن العشرين، وأثرت في موائلها الطبيعية.

