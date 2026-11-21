دخل الذكاء الاصطناعي مجالاً جديداً من تفاصيل الحياة العائلية، بعدما بات يلجأ إليه عدد متزايد من الآباء والأمهات للحصول على اقتراحات لأسماء مواليدهم، في تحول يعكس اتساع حضور التكنولوجيا في القرارات الشخصية، التي ظلت لسنوات مرتبطة بالتقاليد والذوق العائلي.

وذكر تقرير نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، السبت، أن روبوتات المحادثة أصبحت مصدراً للأسر الباحثة عن أسماء مميزة لأطفالها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تأثير هذه الأدوات في أنماط التسمية والخيارات التي قد تسود بين الأجيال القادمة.



وبدأت انعكاسات هذا التوجه تظهر على المواقع المتخصصة في اقتراح أسماء المواليد، إذ كشفت بام ريدموند، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لموقع «Nameberry»، عن تراجع عدد مستخدمي الموقع ومشاهدات صفحاته بنحو 40% خلال الفترة بين أكتوبر 2025 وأكتوبر 2026.

وأرجعت ريدموند هذا الانخفاض، إلى توجه المستخدمين إلى روبوتات المحادثة للحصول على اقتراحات مباشرة تتناسب مع تفضيلاتهم.



وفي حين وجد بعض الآباء في هذه الأدوات وسيلة سهلة لاستكشاف أسماء جديدة تتوافق مع رغباتهم، رأى آخرون أن المقترحات التي تقدمها تميل إلى التكرار، ولا تعكس دائماً الجانب العاطفي والخصوصية المرتبطين باختيار اسم الطفل.

