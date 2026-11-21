حذرت دراسة علمية دولية من تزايد مخاطر التعرض للدغات الثعابين السامة في مختلف أنحاء العالم، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبهما من تحولات في النظم البيئية تدفع بعض أنواع الثعابين إلى تغيير نطاق انتشارها الجغرافي والانتقال إلى مناطق جديدة لم تكن موجودة فيها من قبل.

ووفقاً للدراسة التي قادتها منظمة الصحة العالمية، ونُشرت في مجلة PLOS Neglected Tropical Diseases، فإن التغير المناخي وتدهور الموائل الطبيعية قد يؤديان إلى زيادة الاحتكاك بين البشر والثعابين السامة، بما يرفع احتمالات وقوع حوادث اللدغ، خصوصاً في المناطق التي لا يعتاد سكانها وجود هذه الزواحف الخطيرة.

وشملت الدراسة تحليل التوزيع الجغرافي لـ508 أنواع من الثعابين ذات الأهمية الطبية حول العالم، بالاستعانة بقواعد بيانات علمية وسجلات المتاحف والأبحاث المتخصصة وملاحظات الخبراء، مع إعداد نماذج لتوقع التغيرات المحتملة في انتشارها وتأثيرها على التجمعات البشرية بحلول عامي 2050 و2090.

4 ملايين حالة لدغ سنوياً

وأشارت الدراسة إلى أن العالم يسجل نحو 4 ملايين حالة لدغ ثعابين سنوياً، معظمها في المناطق الاستوائية، فيما تتسبب هذه الحوادث في نحو 138 ألف وفاة و400 ألف حالة إعاقة سنوياً، مع تسجيل ما يقرب من نصف الوفيات في جنوب آسيا.

وأوضحت النتائج أن التأثيرات المناخية لن تقتصر على تغيير أماكن وجود الثعابين، بل ستؤثر أيضاً على قدرتها على البقاء، إذ تواجه أنواع عديدة مخاطر فقدان موائلها الطبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتحويل الغابات والأراضي الرطبة والمراعي إلى مناطق زراعية وعمرانية.

المامبا السوداء والكوبرا والأفاعي ضمن الأنواع المتوقع تغير انتشارها

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثون، توقع حدوث تحولات في نطاق انتشار عدد من أخطر أنواع الثعابين في العالم، من بينها المامبا السوداء، التي قد يتراجع وجودها في أجزاء من شرق ووسط إفريقيا، مقابل توسع انتشارها في مناطق من جنوب إفريقيا ونيجيريا.

كما توقعت الدراسة تحرك أفاعي الكوتونماوث الأمريكية باتجاه مناطق شمالية قد تصل إلى ولاية نيويورك، إلى جانب احتمال انتقال ثعابين الكرايت الآسيوية إلى مدن صينية أكثر كثافة سكانية.

وفي الهند، التي تسجل نحو 60 ألف وفاة سنوياً بسبب لدغات الثعابين، تشير التوقعات إلى احتمال انتقال بعض الأنواع الأكثر خطورة، ومنها الكوبرا الشائعة وأفعى راسل وثعابين الكرايت، من المناطق الجنوبية باتجاه الشمال.

مناطق جديدة أمام تهديد غير مألوف

وحذر الباحثون من أن تغير نطاق انتشار الثعابين قد يضعها في مواجهة مجتمعات بشرية لم يسبق لها التعامل مع هذه الأنواع، ما قد يزيد احتمالات التعرض للدغات، خاصة في المزارع والمناطق القريبة من مصادر المياه والطرق ومساحات التنزه.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة في المناطق الفقيرة والنائية، حيث يعمل كثير من السكان في الحقول دون أحذية واقية، فضلاً عن محدودية الخدمات الطبية وصعوبة الحصول على الأمصال المضادة للسموم في الوقت المناسب.

وأظهرت الدراسة أن توافر الرعاية الصحية وسهولة الوصول إلى المرافق الطبية واتباع إجراءات الوقاية يمكن أن يقلل بصورة كبيرة من معدلات الوفاة، حتى في البلدان التي تنتشر فيها أنواع عديدة من الثعابين السامة، مثل أستراليا.

توصيات لتعزيز الاستعداد الطبي وحماية الأنواع المهددة

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد السلطات الصحية والجهات المعنية بالحياة البرية في تحديد المناطق الأكثر عرضة لمخاطر لدغات الثعابين، وتوجيه الموارد الطبية والوقائية إليها.

وتشمل أبرز التوصيات تعزيز مخزون الأمصال المضادة لسموم الثعابين وفقاً للأنواع المنتشرة في كل منطقة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتحسين وصول سكان المناطق النائية إلى الخدمات الطبية، إلى جانب تكثيف جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على موائلها الطبيعية.

وخلصت الدراسة إلى أن التغير المناخي قد يعيد رسم خريطة انتشار الثعابين السامة عالمياً خلال العقود المقبلة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً بين المؤسسات الصحية والبيئية، والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الجديدة التي قد تنشأ عن تزايد التداخل بين الإنسان والحياة البرية.