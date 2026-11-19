بيعت لوحة «أشجار الكستناء المزهرة» (شاتينييه أون فلور)، التي رسمها الفنان ​الهولندي فنسنت فان جوخ عام 1890 لمشهد مشرق من حياة ‌القرية، ولم ​تعرض للجمهور منذ أكثر من 50 عاماً، مقابل 190.4 مليون دولار في مزاد، أمس الأربعاء، محققة رقماً غير مسبوق لأعمال رائد ما بعد الانطباعية.

وقالت دار سوذبيز في نيويورك، التي أقامت المزاد، إن هذا المبلغ يمثل أيضاً ثاني أعلى سعر يدفع مقابل عمل فني بيع ⁠عبر الدار، بعد لوحة جوستاف كليمت «لوحة إليزابيث ليدرر»، التي بيعت في نوفمبر 2025 مقابل 236.4 مليون دولار.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري في بيان أعلن إتمام الصفقة، لكن صحيفة نيويورك تايمز ‌ذكرت أن الفائز بالمزاد هو وليام أكوافيللا، تاجر الأعمال الفنية المخضرم ورئيس معرض أكوافيللا.

ورسم فان جوخ اللوحة، التي تهيمن عليها صفوف كثيفة من أشجار الكستناء ‌المزهرة الممتدة على جانب طريق في قرية، بعد أيام من وصوله إلى قرية أوفير-سور-واز الفرنسية شمال غربي باريس، حيث أمضى الشهرين ‌الأخيرين من حياته.

وتظهر في ‌اللوحة شخصية رجل يرتدي قبعة، يعتقد أنه قد يكون الفنان نفسه، يسير بجوار ثلاث نساء يرتدين ​ملابس زاهية، ويحملن مظلات ‌تحت الأشجار.

ووصفت سوذبيز ​اللوحة بأنها من أهم الأعمال التي ⁠لا تزال في حوزة مقتنين من القطاع الخاص من تلك المرحلة من مسيرة فان جوخ، و«من بين أهم لوحات ما بعد الانطباعية الاستثنائية، التي ​طرحت في السوق ⁠على الإطلاق».

وجرى بيع ⁠لوحة فان جوخ ضمن مجموعة من 12 عملاً فنياً لافتاً، عرضت في المزاد من مجموعة بلاكييه-أرييتا الشهيرة للوحات الانطباعية والحديثة. وقالت سوذبيز، إن «شاتينييه ⁠أون فلور» ظلت بعيدة عن العرض العام لأكثر من نصف قرن، منذ أن اقتنتها عائلة بلاكييه المقيمة في الأرجنتين عام 1975.

وأضافت سوذبيز أن سعر 190.4 مليون ​دولار، الذي حققته «شاتينييه أون فلور» تجاوز الرقم القياسي السابق لأعمال فان جوخ في المزادات، والمسجل عند 117.2 مليون دولار، والذي حققته لوحة «بستان مع أشجار سرو» في مزاد أقامته كريستيز عام 2022 من مجموعة بول ألين، ​الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت.