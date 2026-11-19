تتزايد الأضرار الناجمة بصورة مباشرة وغير مباشرة عن الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة. كما تنطوي هذه التكنولوجيا على مخاطر إضافية للشركات، تتراوح بين الهجمات الإلكترونية ودعاوى المسؤولية القانونية، وفقاً لما كتبه خبراء شركة «أليانز كوميرشال» المتخصصة في تأمين الشركات في تقرير.

وخلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي ينطوي على «مخاطر نظامية»، إذ يمكن لأخطاء صغيرة أن تتسبب في أضرار كبيرة.

ولا يُعرَف حتى الآن حجم الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويرجح معدو التقرير أن الحوادث التي كُشف عنها لا تمثل سوى قمة جبل الجليد. وقال توماس ليلوند، الرئيس التنفيذي لشركة «أليانز كوميرشال»: «العدد الذي يبدو محدوداً حالياً لحالات الأضرار المؤكدة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي يخفي الحجم الحقيقي للمخاطر التي تواجه الشركات».

ومن الأرقام التي أوردها التقرير أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الأمريكي المرموق للأبحاث رصد 453 حالة أضرار ناجمة عن الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالعام 2024. ونشرت «أليانز كوميرشال» التقرير في يوم طرح شركة «أنثروبيك» الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمها في البورصة. وكانت الشركة قد أقرت في أغسطس الماضي بأن وكلاء الذكاء الاصطناعي نفذوا هجمات إلكترونية بشكل مستقل، في محاولة لحل مشكلات كلفهم المطورون بمعالجتها.

وبحسب التقرير، لا تقتصر المسألة على الحوادث والمعلومات المضللة وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، بل تشمل أيضاً تداعيات غير مباشرة. ومن أمثلة ذلك دعاوى المسؤولية القانونية المرفوعة ضد مديرين بالغوا في تقدير قدرات الذكاء الاصطناعي لدى شركاتهم، أو قدموا توقعات مفرطة في التفاؤل بشأن الأرباح على خلفية استخدام هذه التكنولوجيا.

ووفقاً لـ«أليانز كوميرشال»، واجهت أيضاً مكاتب محاماة مشكلات قانونية بعدما تضمنت مذكرات قانونية أُعدت بمساعدة الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة. وإلى جانب ذلك، هناك أضرار «يسرّعها الذكاء الاصطناعي»، إذ تسهل هذه التكنولوجيا أيضا الأنشطة الإجرامية للقراصنة والمحتالين.

وشدد ليلوند على أن الذكاء الاصطناعي يوفر قيمة مضافة هائلة ومزايا كبيرة، لكنه يمثل في الوقت نفسه تحديا غير مسبوق لإدارة المخاطر.

وبحسب التقرير، تكمن المخاطر النظامية في استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي بصورة شبه متزامنة وفي جميع القطاعات تقريباً، فضلاً عن اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة على أسس مشتركة، تشمل نماذج لغوية وبيانات تدريب متشابهة، إلى جانب البنية التحتية التقنية المتمثلة في الخوادم السحابية ومراكز البيانات.

وبما أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تميز بين الصواب والخطأ، بل تعتمد نتائجها على الاحتمالات، يتوقع خبراء الذكاء الاصطناعي لدى «أليانز» أن تظل هذه الأنظمة عرضة لارتكاب الأخطاء.