

اكتشف باحثون من كلية ديوك الطبية في سنغافورة، وجامعة ديوك الأمريكية أن مادة سكرية تنتجها إحدى بكتيريا الأمعاء قد تساعد على زيادة حرق الطاقة في الدهون المتراكمة حول الأعضاء الداخلية، ما يسهم في الحد من زيادة الوزن، وتحسين صحة الجسم.

ووفقاً للدراسة المنشورة في دورية «Cell Host & Microbe» تنتج بكتيريا تُعرف باسم «Clostridium immunis» مركباً سكرياً يساعد، بعد ارتباطه بمادة كيميائية معينة، على تنشيط حرق الطاقة داخل الدهون وتحويلها إلى حرارة، دون الحاجة إلى تقليل الطعام أو زيادة النشاط البدني.

وأظهر تحليل بيانات 4145 شخصاً حول العالم أن المصابين بالسمنة لديهم مستويات أقل من جين مسؤول عن إضافة المادة الكيميائية اللازمة لتنشيط المركب السكري، مقارنة بأصحاب الوزن الطبيعي.

وأوضح الباحثون أن الاكتشاف يفتح المجال لتطوير علاجات جديدة للسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، مشيرين إلى تسجيل براءة اختراع، والتخطيط لإجراء تجارب سريرية في الولايات المتحدة لتقييم فاعلية هذه الطريقة.